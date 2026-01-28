Ayelén Kalenok: “Los argentinos lideran la región en expectativas salariales en dólares”

Un estudio regional elaborado a partir de los principales portales de empleo de Latinoamérica ubicó a la Argentina como el país con mayores expectativas salariales en dólares, con un promedio cercano a los 1.250 dólares mensuales.

Según explicó Ayelén Kalenok, el dato llamó la atención incluso a nivel internacional: “este estudio nos puso al país liderando las expectativas, yendo alrededor de 1.250 dólares y superando a países que históricamente llevaban la delantera, como Chile o Costa Rica”, mencionó en Canal E.

La especialista aclaró que se trata de aspiraciones y no de salarios reales: “habla solo de las expectativas, no habla de cuánto están los salarios hoy en realidad”, aunque consideró que el informe permite entender cómo se perciben los ingresos en el país y cómo se compara Argentina con la región.

La brecha entre lo que se quiere ganar y lo que se paga

Kalenok remarcó que la distancia entre expectativas y realidad es muy marcada si se contrasta con los ingresos mínimos: “si vamos a comparar cuánto está un salario mínimo, vital y móvil a nivel local, nos vamos a cerca de menos de 400.000 pesos”, lo que deja en evidencia un fuerte desfasaje. Para la especialista, esto responde a una desorientación generalizada: “siempre estamos muy perdidos por los cambios económicos que atraviesa nuestro país”.

Esa falta de referencias claras impacta especialmente en los más jóvenes. “Muchos chicos jóvenes, al ver esta noticia, se enfocan a estas expectativas cuando en realidad no tienen absolutamente nada que ver con cómo están los salarios hoy en día”, explicó. A esto se suma la opacidad del mercado laboral: “hoy vemos una oferta laboral y es un secreto cuánto se va a pagar”, incluso en instancias avanzadas de selección.

Falta de transparencia y mercados laborales distintos

La especialista señaló que, si bien existen rangos salariales, estos varían de forma significativa: “aunque estemos hablando de la misma posición, esto varía muchísimo por provincia, por industria y por tipo de empresa”. Además, explicó por qué los sueldos siguen siendo información sensible: “los salarios es algo que las empresas cuidan como bajo siete porque es un elemento de negociación”.

Kalenok diferenció también entre distintos mercados laborales: “podemos hablar de dos tipos de mercados laborales diferentes”, uno con mayor capacidad de negociación —como quienes trabajan para el exterior— y otro donde los salarios reales se alejan mucho de las expectativas. En ese contexto, subrayó la necesidad de mayor claridad: “viene la importancia de poder poner transparencia a cuánto es que se debe pagar hoy”, tanto para candidatos como para empresas.

Finalmente, advirtió que buscar referencias online muchas veces genera confusión: “en contextos económicos como el nuestro, el googlear termina siendo algo que no ayuda mucho y que genera más confusión que certezas”.

