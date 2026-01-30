QUINIELA de hoy 30 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, 30 de enero de 2026. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 30 de enero de 2026.

A la cabeza: 5567. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5567 1593 3407 1516 6207 0724 2861 5996 1698 8765 4026 3196 8337 5078 4705 5099 4167 8023 7557 2971

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 30 de enero de 2026.

A la cabeza: 3490. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3490 6597 5389 5078 3314 5733 1871 1127 0877 7277 2670 3626 9585 1383 2314 5697 9188 9785 9131 0211

Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 30 de enero de 2026.

A la cabeza: 5373. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5373 4586 8228 3166 5319 7411 2676 0345 1899 5725 8729 5447 7513 3012 9371 7599 4575 5179 6507 4943

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del 30 de enero de 2026

A la cabeza: 7637. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7637 3686 1533 6546 6130 0120 5716 4949 3124 0265 3532 3691 0893 0568 7079 2196 3325 4456 3186 8788

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 30 de enero de 2026

A la cabeza: 1254. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1254 0352 0710 0757 5643 5444 0924 0947 0570 1359 4403 6705 8647 4669 9533 0426 6503 2295 0102 0596

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 30 de enero de 2026

A la cabeza: 8531. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8531 3626 3452 5892 3073 3648 3132 7362 4044 5049 9555 0253 7516 7476 3719 5298 1733 5128 9374 3824

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 30 de enero de 2026.

A la cabeza: 5761. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5761 6602 5684 4179 9686 0573 7480 8820 6811 6616 0083 6118 3511 3137 4484 4341 8362 2022 7190 3887

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 30 de enero de 2026.

A la cabeza: 8932. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8932 5089 6902 6495 0118 2562 2481 3278 8569 8405 3174 3930 1269 4255 8932 3913 9204 1546 7393 0013

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 30/01/2026

A la cabeza: 5045. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5045 3856 4912 5178 0713 5342 3675 2515 0997 4285 3684 6804 6361 0906 9170 6848 7091 2133 8228 8176

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 30/01/2026

A la cabeza: 6665 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6665

8344

8954

6217

5963

0213

8275

1097

8659

2863

8333

8394

6478

0639

3568

5467

7986

6890

2845

0560

Resultados de la Quiniela del 30/01/2026 por provincia

Córdoba : 0306 (Nocturna)

Santa Fe : 1227 (Nocturna)

Entre Ríos: 9186 (Nocturna)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes turnos de sorteo y diversas loterías provinciales. El premio máximo se otorga por acertar las cuatro cifras a la cabeza.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco franjas horarias: