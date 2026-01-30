QUINIELA de hoy 30 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, 30 de enero de 2026. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?
Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 30 de enero de 2026.
A la cabeza: 5567. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
5567
1593
3407
1516
6207
0724
2861
5996
1698
8765
4026
3196
8337
5078
4705
5099
4167
8023
7557
2971
Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 30 de enero de 2026.
A la cabeza: 3490. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
3490
6597
5389
5078
3314
5733
1871
1127
0877
7277
2670
3626
9585
1383
2314
5697
9188
9785
9131
0211
Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 30 de enero de 2026.
A la cabeza: 5373. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
5373
4586
8228
3166
5319
7411
2676
0345
1899
5725
8729
5447
7513
3012
9371
7599
4575
5179
6507
4943
Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del 30 de enero de 2026
A la cabeza: 7637. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
7637
3686
1533
6546
6130
0120
5716
4949
3124
0265
3532
3691
0893
0568
7079
2196
3325
4456
3186
8788
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 30 de enero de 2026
A la cabeza: 1254. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1254
0352
0710
0757
5643
5444
0924
0947
0570
1359
4403
6705
8647
4669
9533
0426
6503
2295
0102
0596
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 30 de enero de 2026
A la cabeza: 8531. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
8531
3626
3452
5892
3073
3648
3132
7362
4044
5049
9555
0253
7516
7476
3719
5298
1733
5128
9374
3824
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 30 de enero de 2026.
A la cabeza: 5761. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
5761
6602
5684
4179
9686
0573
7480
8820
6811
6616
0083
6118
3511
3137
4484
4341
8362
2022
7190
3887
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 30 de enero de 2026.
A la cabeza: 8932. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
8932
5089
6902
6495
0118
2562
2481
3278
8569
8405
3174
3930
1269
4255
8932
3913
9204
1546
7393
0013
Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 30/01/2026
A la cabeza: 5045. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
5045
3856
4912
5178
0713
5342
3675
2515
0997
4285
3684
6804
6361
0906
9170
6848
7091
2133
8228
8176
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 30/01/2026
A la cabeza: 6665 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6665
- 8344
- 8954
- 6217
- 5963
- 0213
- 8275
- 1097
- 8659
- 2863
- 8333
- 8394
- 6478
- 0639
- 3568
- 5467
- 7986
- 6890
- 2845
- 0560
Resultados de la Quiniela del 30/01/2026 por provincia
Córdoba: 0306 (Nocturna)
Santa Fe: 1227 (Nocturna)
Entre Ríos: 9186 (Nocturna)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes turnos de sorteo y diversas loterías provinciales. El premio máximo se otorga por acertar las cuatro cifras a la cabeza.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco franjas horarias:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.