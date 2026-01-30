viernes 30 de enero de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy 30 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, 30 de enero de 2026. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, 30 de enero de 2026. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 30 de enero de 2026.

  • A la cabeza: 5567. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5567

  2. 1593

  3. 3407

  4. 1516

  5. 6207

  6. 0724

  7. 2861

  8. 5996

  9. 1698

  10. 8765

  11. 4026

  12. 3196

  13. 8337

  14. 5078

  15. 4705

  16. 5099

  17. 4167

  18. 8023

  19. 7557

  20. 2971

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 30 de enero de 2026.

  • A la cabeza: 3490. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3490

  2. 6597

  3. 5389

  4. 5078

  5. 3314

  6. 5733

  7. 1871

  8. 1127

  9. 0877

  10. 7277

  11. 2670

  12. 3626

  13. 9585

  14. 1383

  15. 2314

  16. 5697

  17. 9188

  18. 9785

  19. 9131

  20. 0211

Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 30 de enero de 2026.

  • A la cabeza: 5373. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5373

  2. 4586

  3. 8228

  4. 3166

  5. 5319

  6. 7411

  7. 2676

  8. 0345

  9. 1899

  10. 5725

  11. 8729

  12. 5447

  13. 7513

  14. 3012

  15. 9371

  16. 7599

  17. 4575

  18. 5179

  19. 6507

  20. 4943

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del 30 de enero de 2026

  • A la cabeza: 7637. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7637

  2. 3686

  3. 1533

  4. 6546

  5. 6130

  6. 0120

  7. 5716

  8. 4949

  9. 3124

  10. 0265

  11. 3532

  12. 3691

  13. 0893

  14. 0568

  15. 7079

  16. 2196

  17. 3325

  18. 4456

  19. 3186

  20. 8788

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 30 de enero de 2026

  • A la cabeza: 1254. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1254

  2. 0352

  3. 0710

  4. 0757

  5. 5643

  6. 5444

  7. 0924

  8. 0947

  9. 0570

  10. 1359

  11. 4403

  12. 6705

  13. 8647

  14. 4669

  15. 9533

  16. 0426

  17. 6503

  18. 2295

  19. 0102

  20. 0596

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 30 de enero de 2026

  • A la cabeza: 8531. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8531

  2. 3626

  3. 3452

  4. 5892

  5. 3073

  6. 3648

  7. 3132

  8. 7362

  9. 4044

  10. 5049

  11. 9555

  12. 0253

  13. 7516

  14. 7476

  15. 3719

  16. 5298

  17. 1733

  18. 5128

  19. 9374

  20. 3824

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 30 de enero de 2026.

  • A la cabeza: 5761. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5761

  2. 6602

  3. 5684

  4. 4179

  5. 9686

  6. 0573

  7. 7480

  8. 8820

  9. 6811

  10. 6616

  11. 0083

  12. 6118

  13. 3511

  14. 3137

  15. 4484

  16. 4341

  17. 8362

  18. 2022

  19. 7190

  20. 3887

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 30 de enero de 2026.

  • A la cabeza: 8932. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8932

  2. 5089

  3. 6902

  4. 6495

  5. 0118

  6. 2562

  7. 2481

  8. 3278

  9. 8569

  10. 8405

  11. 3174

  12. 3930

  13. 1269

  14. 4255

  15. 8932

  16. 3913

  17. 9204

  18. 1546

  19. 7393

  20. 0013

Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 30/01/2026

  • A la cabeza: 5045. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5045

  2. 3856

  3. 4912

  4. 5178

  5. 0713

  6. 5342

  7. 3675

  8. 2515

  9. 0997

  10. 4285

  11. 3684

  12. 6804

  13. 6361

  14. 0906

  15. 9170

  16. 6848

  17. 7091

  18. 2133

  19. 8228

  20. 8176

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 30/01/2026

  • A la cabeza: 6665 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6665
  2. 8344
  3. 8954
  4. 6217
  5. 5963
  6. 0213
  7. 8275
  8. 1097
  9. 8659
  10. 2863
  11. 8333
  12. 8394
  13. 6478
  14. 0639
  15. 3568
  16. 5467
  17. 7986
  18. 6890
  19. 2845
  20. 0560

Resultados de la Quiniela del 30/01/2026 por provincia

  • Córdoba: 0306 (Nocturna)

  • Santa Fe: 1227 (Nocturna)

  • Entre Ríos: 9186 (Nocturna)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes turnos de sorteo y diversas loterías provinciales. El premio máximo se otorga por acertar las cuatro cifras a la cabeza.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco franjas horarias:

  1. La Previa: 10:15 hs.
  2. La Primera: 12:00 hs.
  3. La Matutina: 15:00 hs.
  4. La Vespertina: 18:00 hs.
  5. La Nocturna: 21:00 hs.
También te puede interesar
En esta Nota