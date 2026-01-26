lunes 26 de enero de 2026
Juego Bancado

QUINIELA de hoy 26 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 26 de enero de 2026

  • A la cabeza: 1628 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 26 de enero de 2026

  • A la cabeza: 3711 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 26 de enero de 2026

  • A la cabeza: 4137 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4137

  2. 7208

  3. 5539

  4. 6592

  5. 5156

  6. 9286

  7. 2496

  8. 5180

  9. 4729

  10. 1776

  11. 7888

  12. 2125

  13. 7519

  14. 9046

  15. 8937

  16. 9013

  17. 5467

  18. 4595

  19. 1620

  20. 3230

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 26 de enero de 2026

  • A la cabeza: 4487 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4487

  2. 6409

  3. 6732

  4. 9184

  5. 1427

  6. 4665

  7. 0546

  8. 7644

  9. 0725

  10. 5241

  11. 0806

  12. 8251

  13. 3226

  14. 8950

  15. 4118

  16. 2786

  17. 9931

  18. 0644

  19. 5971

  20. 3222

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 26 de enero de 2026

  • A la cabeza: 0235 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0235

  2. 8417

  3. 9016

  4. 2899

  5. 5484

  6. 8293

  7. 1078

  8. 8257

  9. 7000

  10. 5071

  11. 5570

  12. 0030

  13. 5099

  14. 3711

  15. 3177

  16. 4260

  17. 0267

  18. 5003

  19. 8035

  20. 0691

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 26 de enero de 2026

  • A la cabeza: 9622 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9622

  2. 8775

  3. 1386

  4. 8112

  5. 2434

  6. 9476

  7. 4724

  8. 8918

  9. 4493

  10. 6782

  11. 5787

  12. 9864

  13. 9699

  14. 2518

  15. 2155

  16. 2518

  17. 4776

  18. 6720

  19. 7048

  20. 2628

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 26 de enero de 2026

  • A la cabeza: 2358 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 26 de enero de 2026.

  • A la cabeza: 7345 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7345

  2. 8667

  3. 6403

  4. 4550

  5. 5533

  6. 2849

  7. 7531

  8. 3584

  9. 1957

  10. 1827

  11. 2378

  12. 6560

  13. 7149

  14. 2176

  15. 9772

  16. 0295

  17. 4165

  18. 6608

  19. 2577

  20. 0818

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 26 de enero de 2026

  • A la cabeza: Pendiente A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 26 de enero de 2026

  • A la cabeza: Pendiente A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados de la Quiniela del 26 de enero de 2026 por provincia

  • Córdoba: 2777 (Previa), 6063 (Primera), 5407 (Matutina), 5704 (Vespertina).

  • Santa Fe: 1002 (Previa), 5717 (Primera), 0850 (Matutina), 1385 (Vespertina).

  • Entre Ríos: 9634 (Previa), 8324 (Primera), 8436 (Matutina), 2700 (Vespertina).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (previa, primera, matutina, vespertina o nocturna). La apuesta puede realizarse a la cabeza, a los premios o a ambos.

Sorteos de la Quiniela

Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a viernes:

  1. La Previa: 10:15 hs.

  2. La Primera: 12:00 hs.

  3. La Matutina: 15:00 hs.

  4. La Vespertina: 18:00 hs.

  5. La Nocturna: 21:00 hs.

