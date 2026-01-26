La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 26 de enero de 2026
-
A la cabeza: 1628 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 26 de enero de 2026
-
A la cabeza: 3711 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: PendienteEsto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 26 de enero de 2026
-
A la cabeza: 4137 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4137
-
7208
-
5539
-
6592
-
5156
-
9286
-
2496
-
5180
-
4729
-
1776
-
7888
-
2125
-
7519
-
9046
-
8937
-
9013
-
5467
-
4595
-
1620
-
3230
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 26 de enero de 2026
-
A la cabeza: 4487 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4487
-
6409
-
6732
-
9184
-
1427
-
4665
-
0546
-
7644
-
0725
-
5241
-
0806
-
8251
-
3226
-
8950
-
4118
-
2786
-
9931
-
0644
-
5971
-
3222
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 26 de enero de 2026
-
A la cabeza: 0235 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0235
-
8417
-
9016
-
2899
-
5484
-
8293
-
1078
-
8257
-
7000
-
5071
-
5570
-
0030
-
5099
-
3711
-
3177
-
4260
-
0267
-
5003
-
8035
-
0691
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 26 de enero de 2026
-
A la cabeza: 9622 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9622
-
8775
-
1386
-
8112
-
2434
-
9476
-
4724
-
8918
-
4493
-
6782
-
5787
-
9864
-
9699
-
2518
-
2155
-
2518
-
4776
-
6720
-
7048
-
2628
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 26 de enero de 2026
-
A la cabeza: 2358 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 26 de enero de 2026.
-
A la cabeza: 7345 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7345
-
8667
-
6403
-
4550
-
5533
-
2849
-
7531
-
3584
-
1957
-
1827
-
2378
-
6560
-
7149
-
2176
-
9772
-
0295
-
4165
-
6608
-
2577
-
0818
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 26 de enero de 2026
-
A la cabeza: Pendiente A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 26 de enero de 2026
-
A la cabeza: Pendiente A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente
Resultados de la Quiniela del 26 de enero de 2026 por provincia
-
Córdoba: 2777 (Previa), 6063 (Primera), 5407 (Matutina), 5704 (Vespertina).
-
Santa Fe: 1002 (Previa), 5717 (Primera), 0850 (Matutina), 1385 (Vespertina).
-
Entre Ríos: 9634 (Previa), 8324 (Primera), 8436 (Matutina), 2700 (Vespertina).
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (previa, primera, matutina, vespertina o nocturna). La apuesta puede realizarse a la cabeza, a los premios o a ambos.
Sorteos de la Quiniela
Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a viernes:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.