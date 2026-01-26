La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 26 de enero de 2026

A la cabeza: 1628 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 26 de enero de 2026

A la cabeza: 3711 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 26 de enero de 2026

A la cabeza: 4137 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4137 7208 5539 6592 5156 9286 2496 5180 4729 1776 7888 2125 7519 9046 8937 9013 5467 4595 1620 3230

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 26 de enero de 2026

A la cabeza: 4487 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4487 6409 6732 9184 1427 4665 0546 7644 0725 5241 0806 8251 3226 8950 4118 2786 9931 0644 5971 3222

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 26 de enero de 2026

A la cabeza: 0235 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0235 8417 9016 2899 5484 8293 1078 8257 7000 5071 5570 0030 5099 3711 3177 4260 0267 5003 8035 0691

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 26 de enero de 2026

A la cabeza: 9622 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9622 8775 1386 8112 2434 9476 4724 8918 4493 6782 5787 9864 9699 2518 2155 2518 4776 6720 7048 2628

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 26 de enero de 2026

A la cabeza: 2358 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 26 de enero de 2026.

A la cabeza: 7345 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7345 8667 6403 4550 5533 2849 7531 3584 1957 1827 2378 6560 7149 2176 9772 0295 4165 6608 2577 0818

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 26 de enero de 2026

A la cabeza: Pendiente A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 26 de enero de 2026

A la cabeza: Pendiente A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados de la Quiniela del 26 de enero de 2026 por provincia

Córdoba : 2777 (Previa), 6063 (Primera), 5407 (Matutina), 5704 (Vespertina).

Santa Fe : 1002 (Previa), 5717 (Primera), 0850 (Matutina), 1385 (Vespertina).

Entre Ríos: 9634 (Previa), 8324 (Primera), 8436 (Matutina), 2700 (Vespertina).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (previa, primera, matutina, vespertina o nocturna). La apuesta puede realizarse a la cabeza, a los premios o a ambos.

Sorteos de la Quiniela

Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a viernes: