La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 27 de enero de 2026
- A la cabeza: 7645 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7645
-
0581
-
4443
-
3729
-
7816
-
3478
-
6750
-
7602
-
1754
-
4825
-
9490
-
8352
-
5057
-
8555
-
4192
-
3858
-
2486
-
0643
-
4684
-
5747
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 27 de enero de 2026
- A la cabeza: 1534 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1534
-
8344
-
5526
-
4283
-
8726
-
3047
-
7004
-
0644
-
5980
-
9427
-
3672
-
6806
-
6296
-
5824
-
1750
-
9363
-
5565
-
4811
-
1297
-
2004
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 27 de enero de 2026
- A la cabeza: 0533 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0533
-
3680
-
0056
-
7237
-
5599
-
3709
-
1951
-
2506
-
2738
-
9359
-
5371
-
3016
-
9353
-
7473
-
2678
-
5560
-
9866
-
5605
-
3225
-
0084
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 27 de enero de 2026
- A la cabeza: 8802 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8802
-
5055
-
4575
-
0137
-
2549
-
2480
-
0634
-
1911
-
1695
-
2635
-
8292
-
3756
-
0261
-
3383
-
4790
-
9831
-
9304
-
8982
-
0318
-
5200
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 27 de enero de 2026
- A la cabeza: 5148 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5148
-
0808
-
1996
-
2979
-
6734
-
4604
-
6969
-
8860
-
6235
-
0211
-
1914
-
4560
-
9332
-
7707
-
0942
-
0307
-
3734
-
2582
-
9896
-
4254
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 27 de enero de 2026
- A la cabeza: 4474 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4474
-
8309
-
0542
-
8262
-
6179
-
6737
-
7464
-
0852
-
8573
-
5995
-
6688
-
7950
-
6479
-
8896
-
4070
-
1118
-
2683
-
1553
-
8006
-
7608
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 27 de enero de 2026
- A la cabeza: 7812 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7812
-
5708
-
3469
-
0422
-
6776
-
1082
-
7592
-
2484
-
2011
-
6059
-
9929
-
6672
-
4025
-
5791
-
0274
-
4811
-
3068
-
6153
-
0122
-
5711
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 27 de enero de 2026
- A la cabeza: 9002 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9002
-
5522
-
8304
-
0556
-
1812
-
7582
-
4945
-
7038
-
8362
-
9956
-
1102
-
4614
-
7875
-
4138
-
6461
-
9818
-
2805
-
5983
-
9604
-
2847
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 27 de enero de 2026
- A la cabeza: 1073 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1073
-
2375
-
1668
-
3676
-
0176
-
3298
-
8769
-
1199
-
1479
-
1362
-
1018
-
4661
-
4166
-
8831
-
4172
-
9361
-
6586
-
0346
-
8230
-
2862
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 27 de enero de 2026
- A la cabeza: 9597 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9597
-
7127
-
6362
-
0357
-
6223
-
7271
-
6710
-
6608
-
8894
-
3369
-
7695
-
4124
-
1762
-
4190
-
8107
-
0321
-
2004
-
3555
-
2341
-
4880
Resultados de la Quiniela del 27 de enero de 2026 por provincia
-
Córdoba: Cabezas - Previa: 8352, Primera: 4570, Matutina: 4235, Vespertina: 6013, Nocturna: 9512.
-
Santa Fe: Cabezas - Previa: 4572, Primera: 8932, Matutina: 6039, Vespertina: 6095, Nocturna: 9320.
-
Entre Ríos: Cabezas - Previa: 5196, Primera: 5724, Matutina: 8293, Vespertina: 0380, Nocturna: 1142.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego consiste en apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras, en un extracto que va del 0000 al 9999. El apostador puede jugar a la cabeza (posición 1) o a los premios (del 1 al 5, al 10 o al 20). La ganancia depende de la cantidad de cifras acertadas y de la ubicación elegida en el extracto oficial.
Sorteos de la Quiniela
Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a sábados:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.