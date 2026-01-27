miércoles 28 de enero de 2026
QUINIELA de hoy 27 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 27 de enero de 2026

- A la cabeza: 7645 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7645

  2. 0581

  3. 4443

  4. 3729

  5. 7816

  6. 3478

  7. 6750

  8. 7602

  9. 1754

  10. 4825

  11. 9490

  12. 8352

  13. 5057

  14. 8555

  15. 4192

  16. 3858

  17. 2486

  18. 0643

  19. 4684

  20. 5747

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 27 de enero de 2026

- A la cabeza: 1534 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1534

  2. 8344

  3. 5526

  4. 4283

  5. 8726

  6. 3047

  7. 7004

  8. 0644

  9. 5980

  10. 9427

  11. 3672

  12. 6806

  13. 6296

  14. 5824

  15. 1750

  16. 9363

  17. 5565

  18. 4811

  19. 1297

  20. 2004

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 27 de enero de 2026

- A la cabeza: 0533 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0533

  2. 3680

  3. 0056

  4. 7237

  5. 5599

  6. 3709

  7. 1951

  8. 2506

  9. 2738

  10. 9359

  11. 5371

  12. 3016

  13. 9353

  14. 7473

  15. 2678

  16. 5560

  17. 9866

  18. 5605

  19. 3225

  20. 0084

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 27 de enero de 2026

- A la cabeza: 8802 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8802

  2. 5055

  3. 4575

  4. 0137

  5. 2549

  6. 2480

  7. 0634

  8. 1911

  9. 1695

  10. 2635

  11. 8292

  12. 3756

  13. 0261

  14. 3383

  15. 4790

  16. 9831

  17. 9304

  18. 8982

  19. 0318

  20. 5200

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 27 de enero de 2026

- A la cabeza: 5148 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5148

  2. 0808

  3. 1996

  4. 2979

  5. 6734

  6. 4604

  7. 6969

  8. 8860

  9. 6235

  10. 0211

  11. 1914

  12. 4560

  13. 9332

  14. 7707

  15. 0942

  16. 0307

  17. 3734

  18. 2582

  19. 9896

  20. 4254

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 27 de enero de 2026

- A la cabeza: 4474 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4474

  2. 8309

  3. 0542

  4. 8262

  5. 6179

  6. 6737

  7. 7464

  8. 0852

  9. 8573

  10. 5995

  11. 6688

  12. 7950

  13. 6479

  14. 8896

  15. 4070

  16. 1118

  17. 2683

  18. 1553

  19. 8006

  20. 7608

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 27 de enero de 2026

- A la cabeza: 7812 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7812

  2. 5708

  3. 3469

  4. 0422

  5. 6776

  6. 1082

  7. 7592

  8. 2484

  9. 2011

  10. 6059

  11. 9929

  12. 6672

  13. 4025

  14. 5791

  15. 0274

  16. 4811

  17. 3068

  18. 6153

  19. 0122

  20. 5711

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 27 de enero de 2026

- A la cabeza: 9002 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9002

  2. 5522

  3. 8304

  4. 0556

  5. 1812

  6. 7582

  7. 4945

  8. 7038

  9. 8362

  10. 9956

  11. 1102

  12. 4614

  13. 7875

  14. 4138

  15. 6461

  16. 9818

  17. 2805

  18. 5983

  19. 9604

  20. 2847

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 27 de enero de 2026

- A la cabeza: 1073 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1073

  2. 2375

  3. 1668

  4. 3676

  5. 0176

  6. 3298

  7. 8769

  8. 1199

  9. 1479

  10. 1362

  11. 1018

  12. 4661

  13. 4166

  14. 8831

  15. 4172

  16. 9361

  17. 6586

  18. 0346

  19. 8230

  20. 2862

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 27 de enero de 2026

- A la cabeza: 9597 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9597

  2. 7127

  3. 6362

  4. 0357

  5. 6223

  6. 7271

  7. 6710

  8. 6608

  9. 8894

  10. 3369

  11. 7695

  12. 4124

  13. 1762

  14. 4190

  15. 8107

  16. 0321

  17. 2004

  18. 3555

  19. 2341

  20. 4880

Resultados de la Quiniela del 27 de enero de 2026 por provincia

  • Córdoba: Cabezas - Previa: 8352, Primera: 4570, Matutina: 4235, Vespertina: 6013, Nocturna: 9512.

  • Santa Fe: Cabezas - Previa: 4572, Primera: 8932, Matutina: 6039, Vespertina: 6095, Nocturna: 9320.

  • Entre Ríos: Cabezas - Previa: 5196, Primera: 5724, Matutina: 8293, Vespertina: 0380, Nocturna: 1142.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego consiste en apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras, en un extracto que va del 0000 al 9999. El apostador puede jugar a la cabeza (posición 1) o a los premios (del 1 al 5, al 10 o al 20). La ganancia depende de la cantidad de cifras acertadas y de la ubicación elegida en el extracto oficial.

Sorteos de la Quiniela

Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a sábados:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

