miércoles 28 de enero de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

QUINIELA de hoy 28 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 28 de enero de 2026

  • A la cabeza: 2467. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2467

  2. 7594

  3. 0849

  4. 6670

  5. 4071

  6. 4252

  7. 4930

  8. 5236

  9. 0793

  10. 4160

  11. 3014

  12. 3982

  13. 5709

  14. 5855

  15. 3554

  16. 3209

  17. 9390

  18. 0638

  19. 7708

  20. 7342

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 28 de enero de 2026

  • A la cabeza: 5860. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5860

  2. 8040

  3. 3261

  4. 4768

  5. 6586

  6. 1787

  7. 6750

  8. 7636

  9. 0772

  10. 9637

  11. 2883

  12. 4684

  13. 9152

  14. 9904

  15. 4467

  16. 4107

  17. 2577

  18. 8631

  19. 6516

  20. 4882

Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 28 de enero de 2026

  • A la cabeza: 1339. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1339

  2. 9716

  3. 7673

  4. 7575

  5. 8716

  6. 4195

  7. 0033

  8. 9826

  9. 4950

  10. 3679

  11. 2778

  12. 1895

  13. 1014

  14. 6529

  15. 7276

  16. 6518

  17. 6669

  18. 9127

  19. 3110

  20. 3288

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 28 de enero de 2026

  • A la cabeza: 0864. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0864

  2. 1667

  3. 7304

  4. 2934

  5. 7964

  6. 0890

  7. 3270

  8. 4671

  9. 2047

  10. 0514

  11. 9773

  12. 4765

  13. 2181

  14. 8221

  15. 2348

  16. 9946

  17. 8970

  18. 8874

  19. 7712

  20. 5323

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 28 de enero de 2026

  • A la cabeza: 6631. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6631

  2. 8709

  3. 4792

  4. 3285

  5. 1291

  6. 6122

  7. 6422

  8. 1478

  9. 6542

  10. 4390

  11. 3060

  12. 8775

  13. 8651

  14. 3673

  15. 8489

  16. 5188

  17. 7808

  18. 0932

  19. 2320

  20. 9494

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 28 de enero de 2026

  • A la cabeza: 6843. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6843

  2. 6916

  3. 0884

  4. 9976

  5. 1928

  6. 7892

  7. 9931

  8. 9726

  9. 4812

  10. 7531

  11. 1152

  12. 5451

  13. 1433

  14. 7149

  15. 6445

  16. 3855

  17. 6467

  18. 6425

  19. 6418

  20. 3866

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 28 de enero de 2026

  • A la cabeza: 4295. A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 28 de enero de 2026

  • A la cabeza: 8152. A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 28 de enero de 2026

  • A la cabeza: Pendiente. A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 28 de enero de 2026

  • A la cabeza: Pendiente. A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados de la Quiniela del 28 de enero de 2026 por provincia

  • Córdoba: (Previa: 9404) | (Primera: 7243) | (Matutina: 2277) | (Vespertina: 5089)

  • Santa Fe: (Previa: 6148) | (Primera: 0049) | (Matutina: 7359) | (Vespertina: 4031)

  • Entre Ríos: (Previa: 7389) | (Primera: 8248) | (Matutina: 9391) | (Vespertina: 4330)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El sorteo se realiza mediante cinco urnas (unidades de mil, centenas, decenas y unidades) que conforman los números del 0000 al 9999.

Sorteos de la Quiniela

Existen cinco sorteos diarios de lunes a sábados:

  1. La Previa: 10:15 hs.

  2. La Primera: 12:00 hs.

  3. La Matutina: 15:00 hs.

  4. La Vespertina: 18:00 hs.

  5. La Nocturna: 21:00 hs.

