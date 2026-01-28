La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 28 de enero de 2026

A la cabeza: 2467. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2467 7594 0849 6670 4071 4252 4930 5236 0793 4160 3014 3982 5709 5855 3554 3209 9390 0638 7708 7342

Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 28 de enero de 2026

A la cabeza: 5860. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5860 8040 3261 4768 6586 1787 6750 7636 0772 9637 2883 4684 9152 9904 4467 4107 2577 8631 6516 4882

Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 28 de enero de 2026

A la cabeza: 1339. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1339 9716 7673 7575 8716 4195 0033 9826 4950 3679 2778 1895 1014 6529 7276 6518 6669 9127 3110 3288

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 28 de enero de 2026

A la cabeza: 0864. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0864 1667 7304 2934 7964 0890 3270 4671 2047 0514 9773 4765 2181 8221 2348 9946 8970 8874 7712 5323

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 28 de enero de 2026

A la cabeza: 6631. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6631 8709 4792 3285 1291 6122 6422 1478 6542 4390 3060 8775 8651 3673 8489 5188 7808 0932 2320 9494

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 28 de enero de 2026

A la cabeza: 6843. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6843 6916 0884 9976 1928 7892 9931 9726 4812 7531 1152 5451 1433 7149 6445 3855 6467 6425 6418 3866

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 28 de enero de 2026

A la cabeza: 4295. A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 28 de enero de 2026

A la cabeza: 8152. A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 28 de enero de 2026

A la cabeza: Pendiente. A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 28 de enero de 2026

A la cabeza: Pendiente. A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente

Resultados de la Quiniela del 28 de enero de 2026 por provincia

Córdoba: (Previa: 9404) | (Primera: 7243) | (Matutina: 2277) | (Vespertina: 5089)

Santa Fe: (Previa: 6148) | (Primera: 0049) | (Matutina: 7359) | (Vespertina: 4031)

Entre Ríos: (Previa: 7389) | (Primera: 8248) | (Matutina: 9391) | (Vespertina: 4330)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El sorteo se realiza mediante cinco urnas (unidades de mil, centenas, decenas y unidades) que conforman los números del 0000 al 9999.

Sorteos de la Quiniela

Existen cinco sorteos diarios de lunes a sábados: