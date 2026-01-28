La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA CIUDAD del 28 de enero de 2026
-
A la cabeza: 2467. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
-
7594
-
0849
-
6670
-
4071
-
4252
-
4930
-
5236
-
0793
-
4160
-
3014
-
3982
-
5709
-
5855
-
3554
-
3209
-
9390
-
0638
-
7708
-
7342
Resultados Quiniela LA PREVIA PROVINCIA del 28 de enero de 2026
-
A la cabeza: 5860. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5860
-
8040
-
3261
-
4768
-
6586
-
1787
-
6750
-
7636
-
0772
-
9637
-
2883
-
4684
-
9152
-
9904
-
4467
-
4107
-
2577
-
8631
-
6516
-
4882
Resultados Quiniela LA PRIMERA CIUDAD del 28 de enero de 2026
-
A la cabeza: 1339. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1339
-
9716
-
7673
-
7575
-
8716
-
4195
-
0033
-
9826
-
4950
-
3679
-
2778
-
1895
-
1014
-
6529
-
7276
-
6518
-
6669
-
9127
-
3110
-
3288
Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 28 de enero de 2026
-
A la cabeza: 0864. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0864
-
1667
-
7304
-
2934
-
7964
-
0890
-
3270
-
4671
-
2047
-
0514
-
9773
-
4765
-
2181
-
8221
-
2348
-
9946
-
8970
-
8874
-
7712
-
5323
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 28 de enero de 2026
-
A la cabeza: 6631. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6631
-
8709
-
4792
-
3285
-
1291
-
6122
-
6422
-
1478
-
6542
-
4390
-
3060
-
8775
-
8651
-
3673
-
8489
-
5188
-
7808
-
0932
-
2320
-
9494
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 28 de enero de 2026
-
A la cabeza: 6843. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6843
-
6916
-
0884
-
9976
-
1928
-
7892
-
9931
-
9726
-
4812
-
7531
-
1152
-
5451
-
1433
-
7149
-
6445
-
3855
-
6467
-
6425
-
6418
-
3866
Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 28 de enero de 2026
-
A la cabeza: 4295. A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 28 de enero de 2026
-
A la cabeza: 8152. A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente
Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 28 de enero de 2026
-
A la cabeza: Pendiente. A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 28 de enero de 2026
-
A la cabeza: Pendiente. A continuación, la lista de los 20 números sorteados: Pendiente
Resultados de la Quiniela del 28 de enero de 2026 por provincia
-
Córdoba: (Previa: 9404) | (Primera: 7243) | (Matutina: 2277) | (Vespertina: 5089)
-
Santa Fe: (Previa: 6148) | (Primera: 0049) | (Matutina: 7359) | (Vespertina: 4031)
-
Entre Ríos: (Previa: 7389) | (Primera: 8248) | (Matutina: 9391) | (Vespertina: 4330)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El sorteo se realiza mediante cinco urnas (unidades de mil, centenas, decenas y unidades) que conforman los números del 0000 al 9999.
Sorteos de la Quiniela
Existen cinco sorteos diarios de lunes a sábados:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
-
La Matutina: 15:00 hs.
-
La Vespertina: 18:00 hs.
-
La Nocturna: 21:00 hs.