El Banco Central compró US$ 1.157 M en el mercado cambiario durante enero

Tras 21 ruedas consecutivas con compras en el MULC, el Banco Central (BCRA) finalizó enero con un saldo neto positivo por US$ 1.157 millones, medio diario de US$ 55 millones por jornada. La entidad monetaria adquirió US$ 23 en el último día hábil de enero.

La dinámica de compras de reservas por parte del BCRA llevó a una baja del riesgo país, que perforó la barrera de las 500 unidades, algo que no ocurría desde junio de 2018. El índice que elabora el JP Morgan se ubicó en 496 puntos básicos y registró una caída mensual del 13% o 75 puntos en el primer mes del año.

De esta manera, el mercado se entusiasma con la vuelta a los mercados internacionales de crédito y la posibilidad de refinanciar los vencimientos del 9 de julio próximo. Esta semana, Ecuador, con un riesgo país en torno a los 413 puntos, volvió a los mercados internacionales de deuda con una emisión de US$ 4 mil millones de dos bonos en dólares con vencimientos en 20234 y 2039 a tasas del 8,75% y 9,25%, respectivamente. La salida del país latinoamericano entusiasma al equipo económico y a la city para que Argentina pueda realizar una colocación este año.

A su vez, el mercado cierra enero con números positivos, pese al rojo de la última rueda. Ayer los activos argentinos se vieron arrastrados por el mal clima general en Wall Street y cotizaron a la baja en la última rueda del año, aunque en el acumulado del mes registraron números positivos. La deuda soberana en dólares retrocedió hasta 0,5% en Nueva York, en tanto los ADRs argentinos cerraron la última rueda con bajas generalizadas, los papeles que mostraron las caídas más pronunciadas fueron las de IRSA (-5,5%), Ternium (-4,9%) y Loma Negra (-4%).

En la plaza local, el S&P Merval retrocedió 0,3% en pesos. Mientras que las acciones del panel líder operaron mixtas.

Pese al rojo en la última rueda del mes, el mercado cierra enero con números positivos.

En el balance mensual, el Merval ganó 4,8% en pesos y 6,7% medido en dólares. Dentro del panel principal, las mayores subas de enero fueron para Telecom (+15,7%), BYMA (+15,5%) y Banco Macro (+12,7%). En el acumulado de enero, los ADRs argentinos que se destacaron en Wall Street fueron: Telecom (+16,1%), Tenaris (+15,3%) y Corporación América (+12,7%).

Por su parte, los bonos se pintaron de verde, en Nueva York impulsados por Global 2041 (+5,4%) y el Bonar 2035 (+5,3%), en tanto los títulos bajo legislación local operaron en las misma tónica traccionados por el Global 2046 (+3,5%).

El dólar oficial mayorista subió el viernes hasta $ 1.447. En enero, acumula una baja de $ 8, equivalente al 0,6%, así anotó su primera baja mensual desde agosto. Estabilidad del tipo de cambio oficial se dio a pesar de las activas intervenciones del BCRA en el mercado de cambios como comprador. En cuanto al minorista, cotizó a $ 1.465 en la pizarra del Banco Nación, una caída de $ 20 en enero.

Por el lado de los paralelos, el dólar blue cerró a $ 1.470, la divisa paralela cayó $ 15 y acumuló una baja mensual de $ 60 o 3,9%.

Sin cepo, los ahorristas compraron US$ 26 mil M

Los ahorristas compraron en diciembre US$ 2.186. Desde la flexibilización del cepo, las adquisiciones de dólares en el mercado formal por parte de la “personas humanas” totalizaron US$ 26.088 millones, según el Balance Cambiario del Banco Central (BCRA).

“La Formación de Activos Externos sumó US$ 32.871 millones entre abril y diciembre de 2025, mientras que los desembolsos realizados por el FMI en el marco del Extended Fund Facility 2025 totalizaron US$ 14.469 millones”, señaló el Centro de Estudios de Economía Política (CEPA).

Y agregó: “Por lo tanto, el saldo acumulado entre abril y octubre de la FAE representó más del doble (227%) de la totalidad de desembolsos realizados por el FMI en el mismo período”.

En diciembre del año pasado, la Inversión Extranjera Directa fue positiva por US$ 139 millones. Sin embargo, el saldo acumulado de 2025 fue negativo por US$ 1.281 millones y por US$ 1.103 millones desde diciembre 2023.

“En 2025, la Cuenta Corriente cambiaria registró un saldo negativo por US$ 2.223 millones. El superávit de la balanza de bienes (acumulado en US$ 12.259 millones, excluyendo septiembre) fue utilizado prácticamente en su totalidad para el pago de fletes (US$ -1.447 millones) y turismo (US$ -10.052 millones)”, cerró el CEPA.