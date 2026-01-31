Rapallini: “Más Roccas, más líderes globales y un entramado pyme más integrado”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, publicó una columna de opinión en Clarín titulada “El progreso tiene líderes con nombre y apellido”, donde analiza las condiciones necesarias para el desarrollo económico de Argentina. En su exposición, el dirigente vinculó la estabilidad y el crecimiento con la consolidación de una “clase dirigente empresarial, una burguesía moderna”.

Rapallini sostuvo que existe una relación directa entre el reconocimiento internacional de un país y la calidad de sus organizaciones productivas. Según el titular de la UIA, las grandes compañías funcionan como una “carta de presentación” de las naciones desarrolladas.

“Las marcas de un país son su gran capital y, en cierto modo, su carta de presentación: representan su tecnología, su eficiencia, su cultura industrial, su capacidad de competir y su reputación como sociedad productiva”, planteó.

Para el dirigente, estas organizaciones deben estar “comprometidas con la comunidad donde operan, con el empleo que generan, con las cadenas de valor que arrastran, con la innovación tecnológica, con la formación de talento, con la calidad y con la exportación”.

En el texto, describió una estructura productiva basada en la convivencia de dos sectores. Rapallini afirmó que para dejar atrás un modelo dependiente del Estado, se requiere de un entramado industrial completo.

Explicó que las empresas líderes, que representan el 1%, “empujan la escala, la tecnología y la exportación”. En tanto, las pymes conforman “el 99% del tejido territorial, el empleo cotidiano, la capilaridad industrial y la movilidad social”.

El artículo recuperó el pensamiento de Juan Bautista Alberdi para fundamentar la necesidad de un cambio cultural en la percepción social del empresariado. Rapallini citó las bases del autor tucumano al señalar que la política debe tender a “glorificar los triunfos industriales, a ennoblecer el trabajo, a rodear de honor las empresas”.

Como ejemplo de esta visión, el presidente de la UIA destacó la figura del titular del Grupo Techint, Paolo Rocca. Lo describió como un “empresario que con más de 70 años sigue levantándose cada día para estar desde temprano en su empresa” y destacó su “disciplina, la vocación de trabajo, la obsesión por el detalle y la cultura industrial”.

Rapallini concluyó que el robustecimiento de este esquema es la vía para la modernización nacional. “Argentina no puede hacerlo sin fortalecer este modelo: más Roccas, más empresas líderes globales, y un entramado pyme más grande, más productivo y más integrado”, esgrimió el titular de la Unión Industrial.