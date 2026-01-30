Tarifazo: fuertes subas del gas y la electricidad en febrero

Las tarifas de los servicios públicos registrarán aumentos significativos a partir del 1° de febrero, como resultado de una serie de medidas implementadas por el Gobierno nacional con el objetivo de avanzar en la reducción de los subsidios.

Febrero llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y servicios

Así lo oficializó la Secretaría de Energía a través de diversas resoluciones sobre la luz y el gas, publicadas este viernes en el Boletín Oficial. El mayor impacto se dará en el gas natural, cuya tarifa tendrá un incremento promedio del 16,86% en todo el país. En tanto, para los usuarios de electricidad de las distribuidoras EDENOR y EDESUR, el aumento será del 3,59%.

Desde el Ejecutivo explicaron que los ajustes responden a varios factores. Entre ellos se encuentra la cuota mensual correspondiente a la Revisión Quinquenal Tarifaria, la actualización automática por fórmula —que combina el IPIM y el IPC— para evitar el atraso de las tarifas, la implementación del nuevo esquema de subsidios (SEF) y la aplicación de un precio del gas unificado y fijo para todo el año. La intención del Gobierno es bajar los subsidios de los 4.000 millones de dólares de 2025 a unos 3.000 millones este año.

Según argumentaron fuentes oficiales, este esquema permite evitar sobresaltos estacionales en las facturas a lo largo del año.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Energía, el impacto del aumento del gas variará según el nivel de consumo. La categoría residencial más numerosa (R1), que concentra el 42% de los usuarios —cerca de 4 millones de hogares—, tendrá incrementos de hasta $3.000.

Además, aproximadamente uno de cada cinco usuarios registrará una suba inferior a $1.000. Para las primeras cuatro categorías residenciales, que representan el 70% del total de usuarios de gas en el país, los aumentos promedio oscilarán entre $960 y $6.400.

En el caso de los hogares con mayores niveles de consumo, que conforman el 30% restante, los incrementos promedio se ubicarán entre $2.900 y $11.300.

Se postergó parte del aumento de impuestos a los combustibles

El Gobierno nacional volvió a postergar una parte de los aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono previstos en la Ley 23.966, a partir del Decreto 74/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La norma modifica el Decreto 617/2025 y sus cambios posteriores, que habían fijado para el 1° de febrero de 2026 la entrada en vigencia de los incrementos remanentes de esos tributos derivados de las actualizaciones de 2024 y de los tres primeros trimestres de 2025 para naftas y gasoil.

Con el nuevo decreto, el Poder Ejecutivo dispone que esos aumentos se apliquen de manera parcial y escalonada, con el objetivo de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” en lo referido a nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.

Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 28 de febrero de 2026, la norma fija un incremento del monto fijo actualizado del impuesto a los combustibles líquidos de $16,773 por litro para las distintas naftas y de $14,372 para el gasoil, al tiempo que eleva el tributo al dióxido de carbono en $1,027 para las naftas y $1,638 para el gasoil.

En el caso del tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en la Patagonia, Malargüe y Patagones, se determina además un aumento específico de $7,782 en el monto fijo actualizado del gravamen contemplado en el artículo 7 inciso d) de la Ley 23.966.

El decreto también reemplaza en el artículo 1 del Decreto 617/2025 la fecha de entrada en vigencia plena de los incrementos, que pasa del 1° de febrero al 1° de marzo de 2026, extendiendo así un mes más el cronograma de aplicación de los aumentos pendientes.

