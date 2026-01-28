Febrero llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y servicios

Febrero comienza en los próximos días y con él llegarán aumentos en las tarifas, golpeando directo en los bolsillos de los argentinos. Los servicios esenciales como transporte público, servicios, medicina prepaga y contratos de alquiler, entre otros sectores, ya tienen previstas sus actualizaciones.

Las consultoras ubican la inflación de enero en un valor menor al registrado en diciembre de 2025 por el INDEC, cuando dio 2,8%. Sin embrago coinciden en que el piso del 2% seguirá siendo una piedra en el zapato del Gobierno, que desde mediados del año pasado no logra superar.

Transporte público

En CABA y AMBA, el valor del boleto del transporte público sufrirá variaciones en febrero. Mientras que en la Ciudad los colectivos ajustarán a la par de la inflación de diciembre, en el Área Metropolitana tendrán un incremento del 4,8% total, resultado del último IPC más un adicional del 2%.

El boleto mínimo de colectivos en CABA hasta 3 kilómetros pasará de $620,07 a $637,43. En tanto, en los colectivos del AMBA el boleto mínimo aumentará de $688,40 a $721,44.

Cabe recordar que estos valores corresponden a los usuarios que cuenten con su tarjeta SUBE registrada, ya que quienes no la tengan nominalizada deberán afrontar tarifas más altas.

Con la actualización de febrero, el boleto plano del subte pasará de $1.260 a $1.336 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes no hayan realizado el trámite pagarán $2.124,24 por viaje.

En el caso del Premetro, la tarifa simple quedará fijada en $467,60 con SUBE registrada y en $743,48 para quienes no nominalizaron la tarjeta.

Alquileres

El aumento de los alquileres depende de la modalidad bajo la cual se firmó el contrato, ya que conviven distintos esquemas de actualización según la fecha y el marco legal. Siguen vigentes los acuerdos bajo la ley de alquileres, los firmados con Casa Propia y los contratos con libertad contractual tras la derogación de la norma.

Sin embargo, en febrero el impacto se concentrará en una sola modalidad. Solo se actualizarán los contratos firmados a partir del 29 de diciembre de 2023 que ajustan por inflación IPC, mientras que los acuerdos bajo la ley anterior no tendrán subas y los semestrales recién volverán a ajustarse en abril de 2026.

En este contexto, quienes tengan contratos con ajustes trimestrales por IPC afrontarán un incremento del 7,86% mensual. Así, un alquiler de $600.000 pasará a $647.160 y uno de $800.000 a $862.880. En cambio, los acuerdos que ajustan por ICL trimestral subirán un 6,08%.

Prepagas

Las empresas de medicina prepagaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de febrero rondarán entre el 2,8% y 2,95%, un ajuste que también alcanzará a los copagos médicos.

Los usuarios pueden consultar los detalles de su cobertura a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que permite comparar tarifas y prestadores.

Gas, luz y agua

Desde febrero entra en vigencia el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para los servicios de luz y gas, con el objetivo de distribuir el costo de las tarifas de manera más pareja y evitar los picos de consumo en los meses de mayor demanda.

Con este esquema, el monto final de las facturas dependerá del nivel de consumo y de la situación patrimonial de cada usuario, con la intención de moderar el impacto de los aumentos durante el invierno.

Por último, el Gobierno anunció a través del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) el levantamiento del tope a las tarifas de AySA y el restablecimiento del ajuste mensual, con un límite transitorio del 4% por mes entre enero y abril.

