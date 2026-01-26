Preocupación por el precio de la carne: “2026 tendrá un aumento superior a los niveles de inflación”

El economista, Félix Schmidt, habló con Canal E y analizó que la inflación continúa siendo uno de los principales desafíos de la economía argentina y también resaltó el impacto de los precios de la carne, las tarifas y el poder adquisitivo, además de las perspectivas para 2026.

Respecto a los alimentos, Félix Schmidt explicó que el comportamiento del precio de la carne responde a factores estructurales. “En 2025 también algunos cortes superaron el 70% de incrementos interanuales”, señaló, y advirtió que el escenario hacia adelante no muestra una mejora sustancial: “Lamentablemente lo que se espera para el 2026 no es un escenario mucho mejor”.

De dónde viene el fuerte aumento de la carne

Asimismo, detalló que el problema está vinculado al ciclo productivo ganadero. “La cuestión de carnes está más vinculado a la cuestión del ciclo productivo de la carne, que es un ciclo productivo largo”, explicó. Sobre la misma línea, agregó que el mercado todavía está absorbiendo “el efecto de la sequía y las inundaciones que tuvimos durante periodos anteriores, 2023 y 2024”.

En ese marco, Schmidt anticipó que la evolución de los precios seguirá superando al índice general: “Vamos a cerrar 2026 posiblemente con un aumento de la carne superior a los niveles de inflación que venimos marcando hasta ahora”.

Leve repunte del consumo de carne

A pesar de los aumentos, destacó una leve recuperación del consumo: “El consumo repuntó un poquito, es decir, un 1,2% en términos interanuales del consumo per cápita de carne bovina”. Sin embargo, aclaró que, en comparación con años previos, “si lo analizamos respecto de 2023, viene cayendo un 7,8%”.

En cuanto a las tarifas, el entrevistado explicó que el nuevo esquema de subsidios marcará un fuerte impacto en los hogares. “Con respecto a la cuestión de las tarifas, el esquema es algo más complicado por la cuestión de los subsidios energéticos”, afirmó.

A su vez, detalló que el sistema cambia tanto los criterios de acceso como la forma de subsidiar el consumo: “Ahora va a empezar a ser un subsidio por bloque”. En este contexto, precisó que, “cuando nos pasemos de estos bloques vamos a pagar el precio completo”.