La canasta de servicios públicos en el AMBA subió casi un 600% desde diciembre del 2023

En el primer mes del 2026, el gasto en la canasta de servicios públicos para un hogar promedio sin subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó los $192.665, lo que representa un incremento del 5% respecto a diciembre del 2025 y una suba del 33% al momento de compararlo con enero de ese mismo año.

El dato surge de un informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, que depende de la UBA y el CONICET, y refleja el impacto del aumento de tarifas en electricidad, gas, agua y transporte público.

Guillermo Dietrich: “Ganamos en 2015 por el Metrobus, perdimos 2019 por el aumento de tarifas

En los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 52% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 48% restante. Sin embargo, esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios.

Además, la canasta de servicios públicos del AMBA de enero representó el 11,3% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.669.156) o bien, con un salario alcanza para comprar 8,8 canastas de servicios públicos.

Variación porcentual interanual de la canasta

En la comparación entre diciembre de 2023 y enero del 2026, la canasta de servicios públicos se incrementó un 594%, frente a un aumento del 194% en el nivel general de precios. Con respecto de enero 2025, el costo de la canasta total se incrementó prácticamente a la par del IPC del periodo. En este sentido, la canasta aumentó 33% a la vez que para la inflación del mismo lapso se estima un incremento del 32%.

Entre las variaciones por servicio se destacan:

- Transporte: aumento del 2,6% intermensual y suba del 52% interanual. Mientras el boleto de las líneas de la Ciudad tiene un aumento pactado de IPC+2% (esto arrojó un 4,5% en enero) las líneas interjurisdiccionales a cargo de Nación, luego de tener un aumento del 9,7% en noviembre de 2025, mantienen invariante el precio del boleto.

- Agua: incremento del 4% intermensual y aumentó 16% interanual. Se incrementa el cuadro tarifario a la vez que el consumo se ajusta por cantidad de días del mes (enero tiene 31 días). A su vez, a partir del primer mes de 2026 se estableció un sendero de incrementos hasta abril con topes mensuales del 4%.

- Energía eléctrica: subió 13% intermensual y creció 21% interanual. La curva ascendente de consumo encuentra su máximo en enero. El efecto cantidades se potencia por el incremento en los cuadros tarifarios del primer mes del 2026 que presentan un incremento del 2,3% en el cargo fijo y 2,6% en el cargo variable.

- Gas natural: mermo 0,4% intermensual y aumentó 29% interanual. En enero subió 2,8% el cargo fijo y 2,3% el cargo variable en promedio. A su vez, se redujo las cantidades consumidas por estacionalidad debido a los bajos consumo del verano. En este sentido, el efecto cantidades compensa el incremento en el cuadro tarifario derivando en una leve baja del gasto mensual.

Insólita tarifa de verano: los hogares pagarán la luz más cara que los comercios

Con respecto de enero del 2025, el costo de la canasta total se incrementó por encima del índice general de precios del período. Mientras que la canasta aumentó 33%, para el IPC se estima un incremento del 32%, según se detalló en el informe.

En la desagregación por servicio se observa que el incremento interanual más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 52% respecto a enero de 2024, es decir, por encima del IPC estimado y el gas natural que registró un 29%.

Por otra parte, el gasto en agua, energía eléctrica y gas natural aumentaron 15%, 21% y 29% respectivamente en términos interanuales. El gasto en transporte aportó 20 puntos porcentuales, de los 33 totales del incremento interanual mientras que el gasto en agua, gas y energía eléctrica aportaron 3, 4 y 6 puntos porcentuales cada uno.

Subsidios y cobertura tarifaria

En enero del 2026, los usuarios del AMBA cubrieron en promedio el 52% del costo real de los servicios públicos, mientras que el Estado aportó el otro 48%. Esta relación varía según tipo de hogar y servicio.

Oficializan subas en las tarifas de luz y modifican el esquema de consumo

Los principales subsidios económicos a los sectores Agua, Energía y Transporte presentan una reducción nominal del 12% anual acumulado a diciembre de 2025 y por lo tanto su variación real muestra una reducción del 39% interanual al día de referencia. Sin embargo, para evaluar correctamente las variaciones acumuladas, en el informe se destacó que en el mes de diciembre de 2025 no se han reflejado devengamientos para el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).

Energía: caída del 43%

Transporte: reducción del 23%

Agua: caída del 100% (eliminación total de subsidios)

Por último, durante el año 2025 los subsidios nominales sumaron $7,29 billones mientras que en moneda constante de enero suman $8,1 billones y se reducen 39% respecto a igual periodo anterior. Esta reducción se debe mayormente a menores transferencias a CAMMESA y ENARSA que son 13% y 17% menores en cada caso.

GZ/fl