Guillermo Dietrich: “Ganamos en 2015 por el Metrobus, perdimos 2019 por el aumento de tarifas

“Ganamos en 2015 por el Metrobus, perdimos en 2019 por las tarifas”, afirmó Guillermo Dietrich, quien analizó el recorrido político del macrismo y pone el foco en la relación entre transformación visible y costo económico. Para el exministro de Transporte, la clave estuvo en la percepción social: “Cuando vos gestionás en lo municipal a la gente le llega mucho más directo. A nivel nacional, en cambio, “transformaste todo, pero el dólar te saltó de 24 a 40 y game over”, resumió en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Pese a enumerar una agenda de cambios que incluyó la expansión del Metrobus en el conurbano, la política de aerolíneas low cost, iniciativas que tuvieron un “impacto tremendo” en logística y calidad de vida, pero que, según el exfuncionario, no lograron compensar el costo social del aumento de tarifas y la caída del consumo.

Guillermo Dietrich es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, es un referente del partido PRO que actualmente se desempeña principalmente en el sector privado, aunque mantiene una participación activa en la agenda política nacional. Fue ministro de Transporte de la Nación entre 2015 y 2019, bajo la presidencia de Muricio Macri. En su gestión impulsó la apertura del mercado de aerolíneas low cost y obras de infraestructura como el Paseo del Bajo y la red de Metrobús. También fue subsecretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2015, donde implementó los primeros sistemas de carriles exclusivos para colectivos y la red de ciclovías.

¿Creés que se va a aprobar la reforma laboral luego?

Yo espero que sí. No sé finalmente cuál, no estoy en los detalles, pero creo que son todos mensajes importantes de una Argentina que se va modernizando.

Le había pedido al director que nos mostrara lo que tenemos ahí de la 9 de Julio, la transformación finalmente exitosa del sistema de transporte dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que fue probablemente el elemento que catapultó a Macri presidente. O sea, que venían incluso a visitar Buenos Aires personas del interior del país y veían eso y lo percibían como un salto de modernidad y de eficiencia. ¿Por qué eso que se pudo hacer a nivel de transporte en la Ciudad de Buenos Aires luego no se pudo hacer, me refiero a la política general a nivel de gobierno nacional? ¿Es distinto en lo municipal que en lo nacional?

Yo creo que lo hicimos. Lo que pasa es que cuando vos gestionás en lo municipal a la gente le llega mucho más directo. Entonces cualquier mejora que vos hacés en seguridad, en espacio público, en transporte, se percibe. En lo nacional, transformaste todo pero el dólar te saltó de 24 a 40 y game over, de cierta forma. Pero vos fijate que nosotros, de la Ciudad, hicimos toda la red de Metrobus en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires; todo lo hizo el gobierno nacional. Hicimos toda la política de las low cost, los aeropuertos nuevos, que cambiaron radicalmente la forma en que viajaba la gente en avión. Hicimos el Paseo del Bajo, que tuvo un impacto tremendo, no solo urbanístico en la Ciudad de Buenos Aires, sino especialmente en costo de logística, calidad de vida de los choferes.

Lo mismo dicen los cordobeses de Schiaretti. Y cuando vas a la ciudad de Córdoba ves las autopistas… el peronismo de Córdoba gana con eso, porque acá no les alcanzó...

Pero gana en Córdoba, no gana en Nación.

Quiero decir, en el caso de Córdoba le dio resultado, hay un reconocimiento de la sociedad. Digo, acá probablemente la transformación que sea necesaria para ganar a nivel nacional no sea simplemente una transformación en el transporte.

Pasa que nosotros ganamos a nivel nacional y es cierto que una de las razones por las que ganamos a nivel nacional fue por lo que generó el Metrobus de la 9 de Julio. Está medido en las encuestas. Y en estos procesos, cuando todo el mundo putea y está en contra y sale bien, mucho más impacto. Yo se lo digo cuando doy alguna charla a jóvenes políticos: es una oportunidad. Cuando hacés algo disruptivo, el que está a favor generalmente no habla, por lo tanto el que habla es el que está en contra. Por lo tanto, es una oportunidad que la gente esté en contra. Lo tenés que hacer bien, porque después, cuando sale bien, el impacto es mucho más grande.

Pero de hecho nosotros, 2007–2015, la transformación de la ciudad tuvo todo de transporte, pero digamos, fue todo un gobierno muy transformador: la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires fue súper impactante también, etcétera. Fuimos un gobierno, a mi entender, en el contexto de esa época y por cómo asumimos, sumamente transformador, y no alcanzó para que la gente no eligiese una alternativa que se llamó Aníbal Fernández, que para mí fue el lobo disfrazado de cordero, que dijo: “Yo soy buenito, amor y paz, todas estas penurias que ustedes pasan con el gobierno de Macri, que le suben las tarifas, que suben el precio del colectivo y todo eso, va a desaparecer”, y la gente creyó en eso.

Rápidamente, a los dos años, la gente se dio cuenta de que era todo mentira, que no existe el salir para adelante sin esfuerzo. Y el PRO ahí gana las elecciones de medio término. Ganamos nosotros, pero principalmente pierden ellos.

Esencialmente lo gana Larreta con Santilli en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

Exactamente, pero esa misma elección, si hubiese sido en el 2019, en esa circunstancia hubiese ganado Macri. Y en el 2023 gana alguien profundamente disruptivo, que viene con una promesa de continuar esa transformación que hicimos, pero profundizarla mucho más, frente a una necesidad de la sociedad de salir de ese pozo gigante al que nos llevó el kirchnerismo en su cuarto gobierno, pero especialmente la pierde el kirchnerismo. O sea, Milei tuvo la habilidad de recibir esos votos del cambio y ganar en la general frente a Patricia.

Mi pregunta es: ¿por qué perdieron el 2019?

Porque la gente confió en que había un futuro mejor sin esfuerzo con Alberto Fernández.

O sea, lo que vos decís es que a la gente se le pidió un esfuerzo y encontró a alguien que ofrecía lo mismo sin esfuerzo. Ahora, eso implicaba que había un esfuerzo, como vos lo dijiste: las tarifas, creo que un promedio de la capacidad de consumo de 15%, una baja de los salarios. Ahí estuvo el problema. Fue transformador, pero no le transformó a la gente finalmente el tema económico.

Estoy buscando un tuit de Lucas Llach, que yo lo retuiteé, donde muestra cómo en los gobiernos kirchneristas explotan los subsidios a la energía; en el gobierno de Macri bajan, en el gobierno de Alberto Fernández suben, es decir, básicamente llegaron a más de un 3%, bajan a un 1% del producto bruto, suben casi a dos y pico por ciento, y ahora con Milei nuevamente bajan.

Lucas dice: "Creo que es la mejor síntesis de lo que ha sido el pseudo-demagogia ignorante, perversa, pasivo-agresiva de la economía política del peronismo del siglo XXI. Digo pseudo-demagógica porque se sabe que los subsidios en la energía son regresivos, es decir, te lo bajan a vos, se lo bajan al señor de menos recursos, vos pagás menos energía, que la podés pagar, y estás vos con la energía que te están regalando, generando inflación para que la pague el señor de menos recursos. Digo ignorante porque no exige mucha sabiduría entender que atrasar los precios de la energía nos sirve para combatir la inflación, quizás solo para posponerlo un ratito".

Y continúa: “`'Congelo esto, entonces la inflación baja menos”, pero eso lo congelaste ahora, la jodiste para adelante, porque el mes que viene los otros precios siguen aumentando. Digo perversa porque, en su práctica política, dejar bien atrasadas las tarifas y el tipo de cambio y las prepagas y el transporte es una forma de plantearle una bomba a los que vengan después. Digo pasivo-agresiva porque, cuando no están en el poder y otro está arreglando el problema que dejaron, dicen lo mismo: 'Qué horror los tarifazos', y nosotros ya aprendimos que no se pueden atrasar las tarifas".

¿Puedo hacer una síntesis? Ganaron en el 2015 por el Metrobus, para simplificarlo, perdieron el 2019 por las tarifas.

En una simplificación, sí. Pero nosotros aumentamos las tarifas, las energías, y similar a este gobierno, en tiempos similares. Teníamos 150.000 tapas de diario de que la gente no podía pagar, y la gente ahí desahuciada que no podía pagar las tarifas, 100.000 amparos contra los aumentos de tarifas, hasta un fallo de la Corte Suprema. Con este gobierno esas tapas no existieron y esos amparos no existieron. ¿Qué significa esto? ¿Que los periodistas son malos por las tapas? No. Que cambió totalmente la época y que la gente entendió que esto no podía seguir así.

¿Decìs que cambió la subjetividad respecto a asociar que esas tarifas más baratas se pagaban luego con más inflación; y que ese cambio de subjetividad es el que aprovechó Milei?

No sé si lo aprovechó. Es la oportunidad que tuvo para hacer lo que había que hacer y que tenga un costo político mucho menor del que tuvimos nosotros, que si repetimos la historia habría que haber hecho lo mismo. Y seguramente algunas otras cosas, hay cosas siempre para mejorarnos y volver para atrás. Creo que el equilibrio fiscal lo tendríamos que haber comenzado un poquitito más agresivo antes, pero nuevamente era una sociedad hipersensibilizada, porque la gran diferencia, entre el 2015 y el 2023 fue que la crisis en el 2015 la crisis estaba abajo y no se veía, y era gigante, y en el 2023 la crisis estaba arriba del iceberg.

Si te ofrecieran ser ministro de Milei, ¿aceptarías o estás enamorado de la actividad privada nuevamente?

No es que esté enamorado. A mí me apasiona la posibilidad de transformar desde un gobierno. No hay nada con ese impacto. Pero estuve diez años, es súper desgastante también. Creo que es sano que uno no esté en el rol de la función pública, de la política activa, toda la vida, porque también entender lo que pasa en el mundo privado te da muchas herramientas para vos como político. Y en este momento estoy súper entusiasmado con este proyecto, que también es súper transformador, digamos: el Metrobus, las ciclovías.

Y algo que me reconforta: ahora acompaño al vendedor, atiendo un cliente, vendo un auto, lo mismo que hacía a los 17, 18 años, que mi viejo me puso a vender autos, y me da la misma satisfacción. Desde un lugar distinto, porque hoy para mucha gente soy alguien conocido, y hay todo un camino, pero en la esencia es lo mismo: es vender un auto.