Graciela Alfano reveló que Mauricio Macri la contactó tras separarse de Juliana Awada: “Me escribió a las 4 de la mañana”

Tras la confirmación de la separación entre Juliana Awada y Mauricio Macri, después de 15 años de matrimonio, comenzaron a circular versiones sobre posibles nuevos vínculos del ex presidente. En ese contexto, Graciela Alfano sorprendió al contar públicamente que Macri se comunicó con ella durante la madrugada y la invitó a cenar.

La actriz y vedette, de 73 años, relató que el mensaje llegó alrededor de las 4 de la mañana a su WhatsApp. “Quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos esta semana”, aseguró desde Punta del Este, donde pasa el verano. La revelación generó impacto, sobre todo porque Alfano ya había reconocido en el pasado un romance con el ex mandatario.

Alfano explicó que la noticia de la ruptura la tomó por sorpresa, en diálogo con el programa Diario con Mariana (América). “No estoy al tanto de la vida amorosa de ellos. Juliana es una divina, pero a veces las cosas se terminan”, expresó. Luego confirmó que, tras recibir el mensaje, dudó de su veracidad: “Pensé que era fake. No tenía agendado su número. Me dejó un audio diciendo que era él y le respondí que vayamos a comer”.

La actriz también aclaró que el contacto ocurrió antes de que la separación se hiciera pública. “Yo pensé que íbamos a ir a comer con Juliana también”, comentó. Sin embargo, lejos de incomodarla, la invitación le resultó agradable: “A mí me parece fabuloso. Tuvimos un romance y me encanta su compañía”.

El vínculo entre Alfano y Macri se remonta a los años 90. Según contó la propia actriz, mantuvieron una relación durante siete años, entre 1993 y 2000, que comenzó justamente en Punta del Este. “La pasamos muy bien juntos. Él tiene mucho humor, yo también”, recordó.

Consultada sobre la posibilidad de que el reencuentro vaya más allá de una simple cena, Alfano dejó abierta la puerta: “¿Por qué no? Hay que esperar y ver qué pasa. Si sucede, puede suceder”, dijo, fiel a su estilo.

En paralelo, tras conocerse la separación, también circularon versiones que vinculaban a Macri con Juana Viale. Sin embargo, la conductora desmintió de forma contundente los rumores a través de sus redes sociales, donde negó cualquier relación y criticó la difusión de noticias falsas.

