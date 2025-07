Graciela Alfano: "Menem me invitó a vivir en Olivos y Anzorreguy, que era el jefe de la SIDE, se quería morir"

Graciela Alfano concedió una extensa entrevista donde blanqueó la relación que tuvo con Carlos Menem en los años 90, y reveló detalles desconocidos sobre las creencias del político riojano que le habrían permitido saber que su hijo mayor moriría en trágicas circunstancias.

La exvedette fue al programa de Luis Novaresio, quien le preguntó: “Menem se enamora de vos, ¿qué hiciste con eso?”. La diva respondió: “Básicamente yo me enamoré del tipo de las patillas, el caudillo. Y ahí fue que el pobre Anzorreguy, que era el jefe de la SIDE en ese momento, dijo: ‘¡Qué lastima que no salió Luder presidente, que se va a dormir a las nueve de la noche! ¡Este hombre con esta mujer me vuelve loco!”.

El periodista le consultó: “¿Viste la serie?”. La artista reconoció: “No, la vi por etapas, la voy a ver ahora más tranquila. Había muchas cosas muy reales”. Novaresio no pudo contenerse y le remarcó: “Yo te lo dejé pasar, pero dijiste: 'Yo me enamoré del hombre de las patillas'”.

Alfano se sinceró: “Tiene que ver con una fantasía. Totalmente irracional. Lo que él me dijo es: 'Bueno, te vienen a buscar, y vas a Olivos'. Y yo le dije: 'Ni en pedo. ¿A qué voy a ir a Olivos? A ver si nos entendemos: vos sos presidente hace dos minutos, yo soy Graciela Alfano hace 20 años, yo ya tengo mi poder, estoy casada con el hombre más rico de Argentina, tengo mi familia, ¿vos me querés decir qué gano yo acá?'. Entonces empezaron mis fantasías (de donde encontrarnos), de ir en un barco en el Río de la Plata. Pobre Anzorreguy, decía: '¡Esto no puede ser!'”.

Y luego remarcó un punto fundamental: “Yo recuerdo esa época como muy divertida. Porque donde yo me aburro se terminó. Por eso te digo que el amor no estuvo. Porque el amor no es aburrimiento. No me enamoré de Menem. Sin embargo, vi muchas cosas y aprendí muchísimas cosas. Veíamos empresarios que le entregaban las mujeres a Menem. Yo eso lo vi. A Carlos no le gustaban y las dejaba tiradas... y con alguna se fue”.

El “precio” que pagó Menem por su éxito

Alfano también habló de una faceta poco conocida del expresidente y la vinculó con la muerte de Carlos Jr.: “Menem era brujo. Tenía rituales. Tenía dos cuadros de caras masculinas, muy fuertes. Y él hacía sus rituales, iba a ver brujas. Eso está en la serie. Y él contaba una historia de la casa de Toledo, en España, que fue tomada por alguien, y el otro general le secuestró el hijo y le dijo: 'Tengo a tu hijo y tienes que entregar la casa de Toledo'. ¿Cómo contesta el otro? Le manda un mensaje a su hijo y le dice: 'Eres mi orgullo, preparate para morir'”.

Tres décadas después de la muerte de Carlos Menem Jr: nadie sabe qué pasó el 15 de marzo de 1995

La diva fue categórica: “Eso lo contaba Menem antes que Carlitos muriera. Menem era un hombre que abrazaba su destino. Cumplió un destino en el que creía, pero que también tenía que pagar precios, y ese era uno. Por ejemplo, el dolor de Zulema. No creo que haya estado frío frente al dolor de esa mujer”.

La relación de Alfano con María Julia Alsogaray, emblema del menemismo

La diva se refirió a la hija del economista liberal Álvaro Alsogaray, que además de cumplir importantes funciones dentro del gobierno de Menem, se hizo famosa por sacarse una foto cubierta solo por un tapado de pieles que apareció en la tapa de la revista Noticias.

Alfano reveló: “Yo hablé hace poco de María Julia Alsogaray y hablé muy bien porque era una mujer que había estudiado mucho, era ingeniera, una mujer inteligentísima, que en un momento se abrió y vivió una fantasía que tenía, de ser la diva, después terminó en algo que me parece injusto porque había muchos que podrían estar presos, pero siempre es a la mujer a la que encerramos. Ella, sin embargo, esos momentos, tuvo la inteligencia de saber vivirlo”.

Y confesó: “Yo la fui a visitar porque me pareció muy injusto lo que le había pasado. En el día de ayer, desde Estados Unidos me escribe su hijo y me agradece las palabras que tuve para su madre y dice: 'Pude perdonar todo, mi mamá ya era muy sabia, pero tengo una cuenta pendiente con el cáncer que se la llevó'”.