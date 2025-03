La interminable serie de peleas públicas entre el presidente Carlos Menem y su esposa, Zulema Yoma, que escandalizaron a principios de los años 90 y finalizaron con una humillante expulsión de la primera dama de la Quinta de Olivos, se profundizó cuando el 15 de marzo de 1995 su hijo Carlitos se mató en un accidente de helicóptero en la provincia de Buenos Aires.

De 26 años y protagonista de las revistas de la época por su desenfrenado ritmo de vida entre vehículos de competición y las discotecas porteñas, Menem Jr. y su acompañante, el piloto Silvio Oltra, murieron cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló contra el suelo a las 11.45 de aquel día en el Km 211,5 de la RN 9, en la localidad bonaerense de Villa Ramallo.

Una hora después, el vicepresidente Carlos Ruckauf le informó al oído al presidente Menem durante una conferencia de prensa que su hijo de 26 años había tenido un gravísimo accidente. Oltra, ex campeón de TC 2000, falleció en el acto y Menem Jr fue trasladado con vida, pero en estado gravísimo, al Hospital General de Agudos San Felipe, en San Nicolás.

A las 15.10 el hijo del presidente murió en el hospital después de haber permanecido en un estado de "coma profundo con traumatismo severo de cráneo y fractura y hundimiento de frontal derecho". El 17 de marzo, fue sepultado en el Cementerio Islámico de San Justo.

Su muerte abrió un manto de dudas sobre el trágico hecho: si bien Carlos Menem habló al principio de "un fatal accidente", la ex primera dama Zulema Yoma defendió reiteradamente la hipótesis de atentado. Pero treinta años después las dudas persisten.

¿Cómo murió realmente el hijo del presidente Carlos Saúl Menem? ¿Falleció en un accidente, como mantuvo la teoría oficial hasta ahora, o fue asesinado, como sospechan muchos? ¿Por qué Menem no quiso contar todo lo que sabía de la muerte de su hijo?

Cómo fue el accidente que mató a Carlos Menem Jr.

Carlitos había salido de su casa para ir a desayunar a una confitería del barrio de Recoleta y encontrarse con su custodia personal y dos amigos. Antes de ir a la residencia de Olivos para retirar el helicóptero, pasó a saludar a su madre, como hacía habitualmente.

Después se encontró con Oltra y, ya en la aeronave, partieron de la residencia presidencial hacia Don Torcuato para cargar combustible. A bordo de un helicóptero Bell Jet Ranger III, los tripulantes se dirigían hacia Rosario para participar de una competencia de TC 2000.

Tras una parada en una quinta de Benavídez que los hizo modificar el plan de vuelo previsto, el helicóptero cruzó los campos de la zona de Villa Ramallo a una altura de 11 metros y a 150 kilómetros por hora, según muchos testigos.

El helicóptero chocó contra tres cables de alta tensión a la altura del kilómetro 211,5 de la ruta nacional número 9 y cayó sin control en un descampado entre las ciudades de San Nicolás y Ramallo. El informe de la Fuerza Aérea publicado el 7 de julio de 1995 enunció que no había dudas de que lo sucedido había sido un accidente motivado por la escasa altura a la que volaba la aeronave y su colisión contra los cables de electricidad.

Las versiones de Carlos Menem y las eternas dudas de Zulema Yoma

La familia Menem.

"El atentado es lo primero que se pasó por mi cabeza", contó la ex primera dama al diario ABC en 2014 al hablar sobre el momento en que se enteró de la tragedia.

Semanas antes de la muerte de Carlitos, el 16 de febrero, el entonces ministro del Interior del menemismo, Carlos Corach, había recibido una carta certificada, bajo número 8804, donde le advertían que el hijo del presidente sería asesinado mientras conducía su helicóptero.

"Está relacionado indirectamente con el tema AMIA (...) es un mensaje al presidente (Menem)", decía la misiva escrita por un ex agente de Inteligencia llamado Mario Aguilar Rizzi, que entonces cumplía la pena de prisión. Casi al final, la carta advertía que el hecho iba a "aparecer como un accidente, por motivos que le comentaré personalmente".

Decidida a saber la verdad sobre la muerte de su hijo, en 1996 Zulema Yoma pidió un nuevo peritaje del helicóptero, que fue autorizado por el juez federal que tuvo inicialmente el control de la causa, Carlos Villafuerte Ruzo, y realizado por peritos de la Gendarmería Nacional.

La investigación aseveró que el helicóptero había recibido 18 impactos de bala en pleno vuelo hechos por fusiles FAL calibre 7,62, y encontró esquirlas en el motor, pero el juez se negó a considerarlas y a pesar de la exhumación del cuerpo, la acusación nunca fue probada.

En 1997, Yoma realizó un estudio privado comparando las imágenes tomadas por Gendarmería con las fotos de la chapa realizadas por la Fuerza Aérea con la idea de confirmar si el trozo de helicóptero analizado era el mismo o había sido cambiado. Esas pericias dieron positivo y confirmaron la presencia de los múltiples orificios de bala.

Las pruebas no bastaron y en 1998 el juez archivó la causa, declarando que estaba probado que fue un accidente. Villafuerte Ruzo decidió concluir su investigación tras recoger más de 50 testimonios de personas que habían visto el helicóptero volando bajo y sin evidencias de estar fuera de control.

Segura desde el principio de que no se trató de un accidente, Zulema Yoma denunció penalmente a Menem por el delito de encubrimiento y relacionó el presunto atentado contra su hijo con la venta de armas a Ecuador y Croacia y el narcotráfico.

Zulemita, Zulema, Carlos y Carlitos Junior.

"La muerte de Carlitos fue el tercer atentado" de la presidencia de Carlos Menem, aseguró Zulema después del hecho. "No tengo la menor idea" de por qué lo mataron, dijo, "pero fue un ataque directo al corazón de Menem. Él era el Presidente y el atentado era contra él".

Los primeros habrían sido contra la Embajada de Israel en 1992 (donde murieron 29 personas) y contra la AMIA en 1994 (con 85 fallecidos). Menem estaba seguro de que los ataques fueron mensajes directos hacia su persona, aunque las investigaciones fueron inconexas y los crímenes quedaron sin resolver durante su mandato.

"Esto me lo hicieron a mí", aseguró Menem en 1992 cuando ocurrió la explosión en la embajada. Dos años más tarde, cuando conoció la noticia del ataque a la AMIA, llamó rápidamente a su hija Zulemita y le preguntó si estaba bien. Sus palabras en público fueron reveladoras: "Les pido perdón".

Años más tarde, Zulema Yoma sostuvo en el reportaje con ABC que su hijo había sido amenazado y que ella temía por su vida. "Él decía que lo estaban traicionando al padre, que en cualquier momento lo iban a matar porque lo estaban siguiendo. Él sabía que en cualquier momento lo iban a matar", dijo.

En otra oportunidad, relató: "Antes de morir mi hijo me dijo: ‘Mamá, me van a matar en cualquier momento’. Entonces Menem acercó a Carlitos a él, mientras dispuso enviar a nuestra hija Zulemita a estudiar en Estados Unidos. El viaje estaba previsto para el día siguiente al atentado. Me extrañó mucho esa actitud de Menem.

En 2017, en una entrevista radial, la ex primera dama contó cómo se enteró, en boca del propio ex presidente, que el cuerpo de su hijo tenía un impacto de bala en la cabeza y que se había tratado de un ataque dirigido directamente contra él.

"Carlos no quería tocar el tema de él. Todo lo que se trataba del cuerpito. Inclusive, nunca quiso ver la autopsia, no quiso ver las filmaciones. Él me reconoció el atentado y hay que recordar que Menem me aclaró la manera en la que le dio el impacto de bala. Desde un principio se habló del impacto de bala en la cabecita. Yo pensaba que fue en la nuca, pero él, en un almuerzo de diez o quince personas, me dijo 'no, no fue en la nuca, fue en la frente'''.

Ese mismo año, Zulemita Menem aseguró que la muerte de su hermano se debió a "un atentado": "Más allá de que la Justicia determine o no como un atentado, el país y el mundo está convencido de que lo de Carlitos fue un atentado y no un accidente", sostuvo Zulemita, y agregó: "Fue algo dirigido hacia el corazón de mi padre, que era mi hermano".

La hija de Carlos Jr, Antonella, criticó abiertamente a su abuelo por no animarse a la verdad: "¿Cuántas veces dije en los medios que mi abuelo siempre supo quién mató a mi papá y que se lo iba a llevar a la tumba?", se preguntó la joven. "Me molesta que no diga quiénes fueron los que mataron a mi papá… Es hora de que hables, abuelo. No le va a pasar nada a nadie".

En un primer momento, Carlos Menem intentó negar públicamente que se tratara de un atentado y se refirió a la muerte de su hijo como "un fatal accidente". La versión de Menem fue cambiando a través de los años y una vez se limitó a decirle al juez que el entonces canciller, Guido Di Tella le dijo que Carlitos había sido víctima de un atentado de Hezbollah.

En 1999 Carlos Menem fue más allá y se atrevió a decir en el programa de Susana Giménez que su hijo había sido asesinado: "En el fuselaje del helicóptero había impactos de bala, no hay duda de que mataron a mi hijo", dijo.

En 2014, ya como senador, Carlos Menem prestó declaración ante el juez Villafuerte Ruzo diciendo que "adhería totalmente a la hipótesis de la señora Yoma" de que se trató de un atentado. Yoma señaló que el expresidente cambió de postura respecto de la muerte de su hijo tras "haber visto las pericias de Gendarmería".

"Luego de indagar y estudiar los hechos y circunstancias que rodean la causa -aunque inicialmente no fue así- llegué a la conclusión de que la caída del helicóptero y, la consecuente muerte de mi hijo, fue el resultado de un atentado", escribió Menem en su declaración.

