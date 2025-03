Hugo Sánchez Trotta : preso. Envió sendas cartas certificadas al entonces presidente y a Zulema asegurando tener sobrada información sobre algunos puntos de la muerte de Carlitos y prometiendo ir a declarar al juzgado para aportar información sobre el destino de la valija con dinero e información que había en el helicóptero, así como las investigaciones que el fallecido llevaba sobre temas de narcotráfico. Dos días después de salir de prisión y antes de poder decir nada, fue acribillado a balazos por la policía . El sumario posterior habla de "atentado y resistencia a la autoridad seguida de muerte". Al no poder entrevistar a Hugo Sánchez Trotta, el Juez de la causa citó a su hermano, Antonio Emilio , quien el 25 de febrero de 1997 declaró que lo poco que sabía era a través de su hermano fallecido. Que creía "que a Carlitos lo mataron porque molestaba al narcotráfico (...) y lo dejaron morir como a un perro". A poco de declarar y al igual que su hermano, también fue asesinado .

José Luis Mancini: perito de la División Balística y Criminalística de la Gendarmería Nacional. En junio de 1997, dio a conocer públicamente el documento que mostraba las conclusiones a las que habían arribado los técnicos y que aseguraban de manera rotunda que existían perforaciones, deformaciones e irregularidades atribuibles a impactos de proyectiles de armas de fuego en cinco lugares diferentes del helicóptero. Días antes, Mancini había recibido presiones por parte de gente del Poder. "No te olvides que algún integrante de tu familia puede sufrir un accidente...", le advirtieron por teléfono, al tiempo que le sugerían hacer desaparecer los restos de la aeronave sobre los que se iba a proceder a hacer el peritaje de marras. No aceptó. Once días después, su hermano Emilio Eduardo, fue abordado por cuatro hombres en una esquina de Villa Centenario, en Lomas de Zamora. Uno le disparó a quemarropa a la altura del cuello y la bala que fue a dar a la espina dorsal lo dejó casi paralítico. Huyeron sin robarle nada. Luego de ser operado el 16 de julio de 1997 —una de las balas se alojó en su cabeza—, Emilio falleció.