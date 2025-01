El nuevo video del momento exacto en que el helicóptero chocó con el avión en Washington

Un video de una cámara de seguridad reveló el momento en que un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército de Estados Unidos y un avión Bombardier CRJ700 de American Eagle chocaron en las inmediaciones del aeropuerto Ronald Reagan, en Washington DC. El accidente ocurrió poco antes de las 21:00 del miércoles y dejó 67 muertos, entre ellos, un argentino.

El vuelo 5342 de American Eagle, con 60 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, se acercaba a la pista para completar su ruta desde Wichita, Kansas. En las imágenes registradas, la aeronave aparece como un punto de luz blanca aproximándose en un aterrizaje aparentemente normal. En tierra, otro avión maniobraba cerca de una manga, sin señales de alarma.

Sin embargo, desde el costado izquierdo, una luz tenue se desplazaba rápidamente hacia el avión comercial. Se trataba del helicóptero Black Hawk, que operaba con poca visibilidad y volaba a baja altitud en dirección a la nave de pasajeros.

Según explicó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el helicóptero estaba realizando un "vuelo anual de entrenamiento de competencia" con tres militares a bordo. “Era una tripulación bastante experimentada que cumplía con una evaluación nocturna obligatoria”, detalló, aclarando que los pilotos contaban con gafas de visión nocturna para operar en esas condiciones.

Las comunicaciones con la torre de control revelaron que los controladores aéreos intentaron contactarse con la tripulación del helicóptero unos 30 segundos antes del impacto. “PAT25, ¿tiene al CRJ a la vista?”, preguntaron. Al no recibir respuesta, emitieron una orden clara para que cambie su trayectoria: “PAT25, pase detrás del CRJ”. El silencio persistió y, segundos después, el Black Hawk se estrelló contra el costado derecho del fuselaje del avión.

El video captó la explosión generada tras el impacto, mostrando una enorme bola de fuego que iluminó el cielo nocturno de Washington DC. Luego, los restos de ambas aeronaves comenzaron a caer sobre el río Potomac, siendo que los equipos de rescate encontraron el fuselaje boca abajo en tres secciones, con el agua cubriéndolo hasta la cintura.

La temperatura del río, cercana a los 1,6°C, y la brutalidad del impacto, llevaron a las autoridades y servicios de rescate a considerar que es poco probable que haya algún sobreviviente. Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “lamentablemente no hay sobrevivientes”, aunque las tareas aún no han finalizado.

Las autoridades investigan las causas exactas del accidente y por qué la tripulación del helicóptero no respondió a las advertencias de la torre de control. En tanto, la prensa estadounidense reveló este jueves que el número de personal de la torre de control aéreo del aeropuerto "no era normal" en el momento del accidente. "No era normal para la hora del día y el volumen de tráfico", según un informe preliminar interno de seguridad de la Administración Federal de Aviación, informó The New York Times.

Hasta el momento, no está claro cómo un avión de American Eagle, con tecnología para evitar colisiones, y controladores de tráfico en las inmediaciones pudo chocar con el helicóptero sobre la capital del país. Si bien las autoridades aún no han indicado qué causó el accidente, no hay nada que sugiera alguna validez a las teorías que se comparten en línea.

El espacio aéreo que rodea Washington suele estar congestionado día y noche, con aviones volando a baja altura para aterrizar en el aeropuerto y helicópteros militares o civiles que transportan políticos de alto rango, incluidos vuelos militares entre el Pentágono y las bases cercanas, patrullas de la Guardia Costera y helicópteros del Cuerpo de Marines que prestan servicio a la Casa Blanca.

