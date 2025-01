Un avión que llevaba 64 personas a bordo cayó el miércoles al río Potomac en Washington tras chocar en el aire con un helicóptero militar, en lo que es la peor tragedia aérea en Estados Unidos desde 2009. Con un saldo potencial de 67 muertos, las autoridades iniciaron una investigación sobre el accidente. En paralelo, comenzaron a surgir teorías conspirativas en redes sociales, motivadas por las incógnitas sobre cómo una aeronave con tecnología moderna para evitar colisiones y controladores de tráfico cercanos pudieron colisionar con un vehículo militar sobre la capital del país.

En ese sentido, los teóricos de la conspiración culparon, sin pruebas, al gobierno norteamericano, sugiriendo que el choque debe haber sido intencional porque "los helicópteros militares no se estrellan contra los aviones". Para darle una especie de sustento a dicha hipótesis, algunos usuarios alegaron que el helicóptero pareció "perseguir" al avión Bombadier cuando se acercaba para aterrizar, comparando la escena con un "asesinato al estilo de los años 70".

Sumado a esto, hubo quienes exigieron "saber quién estaba en ese avión de pasajeros", insistiendo en que el incidente fue un "golpe selectivo". Por el momento, trascendió que al menos 14 patinadores iban a bordo de la aeronave, entre ellos, los campeones del mundo de patinaje artístico rusos Evgenia Shishkova y Vadim Naumov.

Siguiendo esa línea de pensamiento, distintas personas reclamaron en redes sociales que salgan a la luz más detalles sobre los pasajeros, afirmando sin fundamento que había "una agenda más amplia en juego". "Necesitamos saber quién estaba en estos aviones porque parece que el Blackhawk voló directamente hacia él", escribió un usuario de X (antes Twitter).

"En resumen: esto no parece aleatorio", respondió otro. "La verdadera pregunta es si fue una operación fallida, un ataque dirigido o una agenda más amplia en juego. ¿Mi apuesta? Había algo en ese Black Hawk, o alguien estaba en ese avión, y esto no se suponía que fuera público", continuó. Otro teórico agregó: "Todo lo que voy a decir es que tengo mucha curiosidad por saber quién estaba en el avión que ahora está en el río Potomac, porque los helicópteros militares no se estrellan así como así con los aviones de pasajeros".

En tanto, los escépticos del hecho tildaron al accidente de "sospechoso", alegando que los pilotos entrenados sabrían cómo navegar en este tipo de situaciones. "Este accidente aéreo es tan extraño... algo no está bien", opinó un usuario. "¿Un Blackhawk sin alarmas, 3 soldados que no ven un maldito avión comercial? ¿Un piloto del ejército que no sabe cómo navegar cerca de un aeropuerto? ¿Incluso si está entrenando? Sí, esto huele mal", cuestionó.

Otra persona se hizo eco de la afirmación, argumentando que "los helicópteros no se estrellan contra los aviones" y que "los aviones no se estrellan contra los helicópteros". "De ninguna manera. Alguien tiene que comprobar quién estaba en ese avión o quién supuestamente estaba en ese helicóptero. Esto huele MAL", añadió.

En concordancia, un individuo en Instagram comentó que le parecía "deliberado". "Mirá este clip, especialmente la parte en cámara lenta, el avión está a punto de aterrizar y el helicóptero entra por la izquierda y vuela directamente hacia él", escribió en una publicación que mostraba el momento en que ocurrió el accidente.

Continuando con las dudas respecto a la labor de los pilotos, otra persona afirmó: "Es una locura cómo ha ocurrido esto. Los helicópteros son tan fáciles de maniobrar en comparación con un avión, en el video parece que se dirige directamente hacia el avión sin intentar girar. Súper raro y trágico". "Me resulta difícil creer que un helicóptero del ejército no tuviera suficiente información para evitar esto", coincidió otro usuario.

"Cosas como esta no deberían suceder. Una semana después del inicio del semestre, esto se vuelve muy sospechoso", apuntó un usuario de X, a lo que otro respondió: "Muchas cosas que no deberían suceder, suceden ahora. La gente está enojada. Pero esto es muy sospechoso. Seguro que parece mucho más que un simple 'ups'. Estaré muy interesado en los detalles que surjan".

Hasta el momento, no está claro cómo un avión de American Eagle, con tecnología para evitar colisiones, y controladores de tráfico en las inmediaciones pudo chocar con el helicóptero sobre la capital del país. Si bien las autoridades aún no han indicado qué causó el accidente, no hay nada que sugiera alguna validez a las teorías que se comparten en línea.

Por otro lado, la prensa estadounidense reveló este jueves que el número de personal de la torre de control aéreo del aeropuerto Ronald Reagan de Washington "no era normal" en el momento del accidente. "No era normal para la hora del día y el volumen de tráfico", según un informe preliminar interno de seguridad de la Administración Federal de Aviación, informó The New York Times.

El espacio aéreo que rodea Washington suele estar congestionado día y noche, con aviones volando a baja altura para aterrizar en el aeropuerto Ronald Reagan y helicópteros militares o civiles que transportan políticos de alto rango. El mismo aeropuerto fue escenario de un accidente mortal en 1982, cuando el vuelo 90 de Air Florida, un Boeing 737, se desplomó tras el despegue, impactó contra un puente y cayó al río Potomac, dejando 78 muertos.

American Airlines culpó al helicóptero por el accidente

El director general de American Airlines, Robert Isom, apuntó contra el helicóptero por la colisión en el aire entre el avión de pasajeros de operado por PSA y el Black Hawk del ejército estadounidense. "No sabemos por qué el avión militar se interpuso en el camino del avión de PSA", dijo este jueves en conferencia de prensa.

Tanto la aeronave como el helicóptero seguían un “patrón de vuelo estándar” el miércoles por la noche, sostuvo el secretario de Transporte, Sean Duffy. “Vamos a esperar a que llegue toda la información desde este punto de vista, pero… lo que he visto hasta ahora, ¿creo que se pudo prevenir? Absolutamente”, agregó.

El helicóptero que llevaba a los tres militares a bordo estaba realizando un "vuelo de entrenamiento", según informó un portavoz militar en un mensaje publicado en X por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En un dramático audio del servicio de tráfico aéreo, se oye a los controladores preguntar reiteradamente al helicóptero si tenía "a la vista" el avión de pasajeros y justo antes del choque decirle que "pasara por detrás" del mismo.

