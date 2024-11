Mariano de los Heros, director de la ANSeS, explicó las razones por las cuales Zulema Yoma sigue recibiendo la pensión de privilegio como viuda de Carlos Menem, mientras que a Cristina Kirchner se le retiró este beneficio como ex presidenta tras la confirmación la semana pasada de su condena la Cámara de Casación por la causa Vialidad.

Consultado por el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el funcionario comenzó ejemplificando el caso de Isabel Perón: "Isabel Perón, no tengo datos de que haya sido condenada por ningún delito. Lo que sí es cierto es que, de acuerdo con la ley 24.018, los beneficiarios de estas asignaciones deben residir en el país".

"Lo que sucede es que, en el caso de Isabel Perón, había otra ley vigente en el momento del otorgamiento del beneficio que no tenía esa exigencia; por eso, cada situación debe analizarse con el régimen jurídico vigente al momento del otorgamiento", completó De los Heros.

Bajo la óptica del director de ANSeS, corresponde la manutención de la jubilación de privilegio de la viuda de Juan Domingo Perón debido a que, a pesar de residir en otro país, algo que sería motivo de no percibir jubilación de privilegio bajo la legislación vigente, le corresponde en función del marco legal del momento en que se le otorgó dicho beneficio.

A continuación, De los Heros se refirió al caso de Zulemita. “Recordemos que las acciones penales se extinguen con la muerte del imputado. En este caso, el señor Carlos Menem falleció siendo senador y no había concluido todas las causas penales. Con lo cual, creo que la situación es distinta”, sostuvo.

Por último, el funcionario justificó la decisión gubernamental de quitarle la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner.

“Acá lo que tenemos es a una presidenta y a una viuda de un presidente que, como beneficiaria de ambas asignaciones, está condenada con sentencia definitiva, y no por cualquier delito, sino por delitos contra la administración pública en beneficio propio. Se perjudicó el erario público en 86 mil millones de pesos. Entonces, esa es la situación que hoy tenemos que sacar a la luz, y que, de alguna manera, recupere los valores republicanos e institucionales , que es el cambio cultural que está buscando el gobierno de Milei y, particularmente, la ministra Sandra Pettovello”, argumentó De los Heros.

Tras el fallo de Casación que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, el Gobierno decidió quitarle además la jubilación de privilegio, lo que provocó fuertes críticas por parte de voces cercanas al kirchnerismo.

La primera fue la de la propia Cristina Kirchner quien, mediante un extenso descargo en la red social X (ex Twitter), acusó al Presidente de ser un “dictadorzuelo” y querer "crear y presidir un 'Tribunal de Honor' para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidentas de la Nación", y se interrogó: “¿Un Tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?”.

Por su parte, el ex camarista Luis Herrero aseguró que la quita de la jubilación de privilegio y de la pensión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "absolutamente arbitraria e inconstitucional".

"El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones judiciales, ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes". "Esta decisión que tomó el presidente (Javier) Milei va a traer como consecuencia un juicio millonario, de vuelta, contra el Estado", sostuvo Herrero.

