Cristina Kirchner le respondió a Milei por quitarle la jubilación de privilegio: "¿Tanto miedo me tenés?"

La expresidenta Cristina Kirchner se expresó en redes sociales luego de la decisión de Javier Milei de quitarle su jubilación de privilegio, como así también la pensión que cobraba por su esposo Néstor Kirchner. "Estás tan fuera de eje que está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro (a los argentinos que te votaron de buena fe no les va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho). Y, entonces… ¿Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés?", arremetió en un pasaje de su comunicado.

En su extenso descargo, la exmandataria acusó al libertario de querer "crear y presidir un 'Tribunal de Honor' para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación". "Y para colmo… ¿Un Tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?", cuestionó, a la par que se preguntó quiénes lo integrarían: "¿Vos, tu hermana y Adorni? La verdad es que si hacen un concurso para ver quién es más burro, salen empatados".

Al respecto, le dijo a Milei que está "tan fuera de eje", que "está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro (a los argentinos que te votaron de buena fe no les va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho)". En esa línea, le consultó: "¿Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés?". "Te comento que al dictador Videla sí le tuve miedo y mucho. Pero vos sólo me das lástima y vergüenza ajena. Ojo Milei… Mirá que Olivos ha mareado a más de uno", añadió.

En desarrollo...