Un diputado libertario dijo que "Cristina Kirchner es la mujer más rica de la Argentina"

Un diputado nacional de La Libertad Avanza protagonizó una particular entrevista que se hizo viral por sus dichos sobre el patrimonio de Cristina Kirchner, a quien acusó de ser "la mujer más rica de la Argentina".

Fue en la mañana de este jueves en El Destape Radio, cuando el legislador Nicolás Mayoraz, entrevistado por el periodista Ariel Lijalad, dijo que la expresidenta recientemente condenada por administración fraudulenta, Cristina Fernández de Kirchner, tiene un patrimonio de "4 mil millones de dólares".

"Usted está tomando de estúpida a la sociedad, ¿usted cree que una persona llega a más de 4 mil millones de dólares de patrimonio solamente ejerciendo cargos públicos?", le dijo Mayoraz al periodista.

El conductor le preguntó con asombro de dónde sacó el dato de ese patrimonio: "¿Dónde consta que tiene 4 mil millones de dólares?".

Al instante, el funcionario esquivó la pregunta y afirmó que "debe tener mucho más". Lijalad insistió, y Mayoraz reconoció "no tengo idea, no me dedico a estudiar eso".

Insignado, el periodista le señaló: "Pero usted dio el dato y ahora dice que no tiene idea... ¿Dónde consta eso?".

Y la discusión terminó con una rectificación del diputado, pero con un final peor: "Eso le corresponde a ustedes. No tiene 4 mil millones de dólares, me rectifico, tiene mucho más. Es la mujer más rica de la Argentina".

El patrimonio de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner presentó en febrero de este año la declaración jurada patrimonial relativa al ejercicio 2023, reflejando un aumento patrimonial en comparación a años anteriores. Entre sus bienes figuran el usufructo de un departamento en Ciudad de Buenos Aires y de una residencia en Santa Cruz, un auto 0 km y acciones de reconocidas empresas, entre ellas Mercado Libre y Apple.

El 10 de diciembre de 2023, la entonces vicepresidenta dejó la función pública con un patrimonio total cercano a 250 millones de pesos.

Si bien fue el año con la inflación más alta registrada en tres décadas (211 por ciento, según Indec), el crecimiento patrimonial se situó en poco menos del doble de lo declarado para el 2022, cuando declaró unos 118 millones. Además, cuando asumió como número dos de Alberto Fernández en 2019, sostuvo tener poco menos de diez millones de pesos.

JD / Gi