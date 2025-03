Antonella Menem: la historia de la hija de Carlos Menem Jr. y su lucha por el reconocimiento

La vida de Antonella Menem, hija del fallecido Carlos Menem Jr. y Amalia Pinetta, estuvo marcada por conflictos familiares, disputas legales y la búsqueda de su identidad dentro del clan Menem. Aunque fue reconocida legalmente como hija del primogénito del expresidente argentino en 2003, su relación con la familia paterna, especialmente con Zulemita Menem, fue tensa y mediática.​

Carlos Menem Jr: pasiones y amores de una vida truncada a los 26 años

El reconocimiento legal y las disputas con los Menem

Nacida en 1988, Antonella vivió años de incertidumbre antes de que la justicia argentina confirmara su filiación con Carlos Menem Jr., quien falleció en un trágico accidente en 1995. A pesar de la resolución judicial, su vínculo con la familia Menem nunca fue cercano.​ "El ADN se hizo de las dos partes, de parte de los Menem, parte paterna y parte materna. Está en el expediente y ambos ADN dieron que yo era hija de Carlitos", sostuvo la joven en una entrevista con Ángel de Brito. “Tuve traumas psicológicos y empecé a sentir que era la culpable por todo ese rechazo, cuando claramente no lo era”, sostuvo en otra.

Uno de los episodios más conflictivos ocurrió en 2023, cuando Zulemita Menem inició un juicio por calumnias e injurias contra Antonella por declaraciones que consideró ofensivas. Sin embargo, en febrero de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°22 de Buenos Aires la absolvió de todos los cargos, destacando su disposición a disculparse y reconocer posibles excesos en sus declaraciones. Durante el juicio, Antonella expresó: "Me hubiera gustado que se dieran cuenta del dolor que me causaba. Pidió disculpas, porque sabía que la había ofendido."

La herencia de Carlos Menem Jr. y nuevas tensiones familiares

Más allá de los conflictos mediáticos, la cuestión de la herencia de Carlos Menem Jr. sigue siendo un punto de tensión. Si bien Antonella fue reconocida legalmente como hija, aún existen incógnitas sobre su acceso al patrimonio familiar y su posible derecho a una parte de la fortuna.​

En entrevistas, Antonella expresó su dolor por el rechazo de la familia Menem y su lucha por ser reconocida como miembro legítimo. Incluso señaló que el silencio de su abuela, Zulema Yoma, en su proceso de reconocimiento le causó un gran impacto emocional.​ "Antonella la desconozco totalmente, nunca sentí nada por ella. Nunca sentí que fuera mi nieta, el ADN que se hizo no lo hicimos nosotros”, reveló la ex primera Dama en una entrevista en LAM.

Por su parte, Antonella respondió: “Es siempre lo que dijo, siempre dijo que yo no era su nieta, siempre dijo que podría ser hija de Emir Yoma o de mi abuelo”. “En la sucesión de mi papá, ella impugnó la maternidad de mi mamá. Dijo que mi mamá no era mi mamá y en el expediente aparece que ella dice que yo no soy hija de mi papá”, recordó.

A 30 años de la muerte de Carlos Menem Junior: quiénes fueron los 14 testigos muertos vinculados a la causa

“Siempre me dolió que ella nunca haya querido ni siquiera sentarse a tomar un café”, expresó su "nieta" y sumó: “Dice que nunca le gustó mi exposición en los medios, de como salgo yo a defenderme de cosas que obviamente a mí me dolieron, tanto a ella y a mi tía que no puedo mencionar, por algo legal que hay entre nosotras dos que no puedo mencionarla. Pero la verdad es que siempre me dolió que ella diga todo eso”.

“Ella perdió un hijo, pero yo perdí un padre, el que no pude conocer, el que me faltó”, remarcó, de manera contundente. “Es raro que no haya querido tener ese pedacito de su hijo, lo que quedó de él acá, nunca me dio la oportunidad a mí como nieta”, lamentó.

Su vida actual: familia, trabajo y pasiones

Actualmente, Antonella vive en el barrio de Caballito, Buenos Aires, junto a sus tres hijos: Dylan, Nahiara y Suyai. Trabaja en una fábrica de muebles y mantiene un perfil alejado del escándalo mediático. Sin embargo, su historia sigue captando la atención pública debido a la constante disputa con la familia Menem.​

Al igual que su padre, Antonella siente una gran pasión por los deportes de riesgo, especialmente el rally, lo que considera un legado sentimental de Carlos Menem Jr.​

El futuro de Antonella Menem y su lugar en la familia

A pesar de los años de lucha legal y los conflictos mediáticos, Antonella continúa buscando su lugar dentro del complejo árbol genealógico de los Menem. Su historia es un reflejo de las batallas por el reconocimiento, la identidad y el derecho a la herencia dentro de una de las familias más influyentes de la historia argentina.

