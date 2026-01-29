El Gobierno nacional dio luz verde para que comience a regir el nuevo esquema tarifario para las empresas distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur. Este cambio se encuadra dentro de la implementación del sistema de Subsidios de Energía Focalizados (SEF), e impactará en las próximas boletas que los usuarios deberán pagar.

Esta medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante las Resoluciones 21/2026 y 22/2026, publicados este jueves 29 de enero del 2026. En ambos casos, el funcionario a cargo de la firma de ambos documentos fue el Interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Néstor Marcelo Lamboglia.

Febrero llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y servicios

La nueva normativa rige de manera retroactiva desde el día 16 de este mismo mes y alcanza a todos los usuarios residenciales, incluyendo a quienes generan su propia energía y la inyectan a la red. Además, este nuevo esquema unifica los beneficios anteriores bajo el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Cómo serán los nuevos aumentos en la electricidad

Con el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), el procedimiento técnico fija bloques de consumo base según la estacionalidad. De esta manera, para los meses de alta demanda, que incluyen enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, el tope subsidiado es de 300 kWh mensuales.

Por el contrario, para los meses de marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el límite de consumo base se reduce a 150 kWh mensuales.

Respecto al impacto económico, la normativa estableció que durante el año 2026 se aplicará una bonificación adicional extraordinaria de hasta el 25% sobre el precio del consumo base. También se resaltó que este porcentaje se añade a la bonificación general establecida sobre el Precio Estacional (PEST) de la electricidad.

Además, la Secretaría de Energía tiene la facultad de ajustar este porcentaje según las necesidades, siempre que no supere el techo del 25%.

Por otro lado, en las Resoluciones 21/2026 y 22/2026, se dispuso que, dentro del término de cinco días corridos de la publicación, tanto EDESUR S.A. como EDENOR S.A. “deberán publicar los cuadros tarifarios vigentes al 16 de enero de 2026, en por lo menos dos diarios de mayor circulación de su área de concesión”.

Qué es el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF)

El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a usuarios residenciales de energía eléctrica, gas natural, garrafa de GLP de 10 kg y gas propano por redes, tiene como objetivo concentrar la ayuda estatal en los hogares que más la necesitan.

La canasta de servicios públicos en el AMBA subió casi un 600% desde diciembre del 2023

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 943/2025, según señaló el Poder Ejecutivo, la idea del SEF es garantizar a los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad el acceso al consumo energético considerado indispensable. En ese marco, la normativa estableció la eliminación del esquema de segmentación en tres niveles de ingresos y la unificación de los beneficiarios en una única categoría de usuarios que requieren asistencia estatal para cubrir sus necesidades energéticas básicas.

Según se informó, quienes ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben volver a realizar el trámite. En cambio, los usuarios de garrafas beneficiarios del ex Programa Hogar sí deben inscribirse nuevamente para continuar recibiendo el subsidio bajo el nuevo esquema. También deberán anotarse aquellas personas que vivan en determinadas localidades y que anteriormente recibían la Tarifa Social de Gas.

GZ/fl