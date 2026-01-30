Alimentos y bebidas aumentaron por tercera semana consecutiva y empujan la inflación al 2%

En la cuarta semana de enero del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas aumentó un 0,7%, según lo indica un informe privado realizado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Detalló además que, en las últimas cuatro semanas, se mantuvo en torno al 0,8% mensual.

Este estudio se realiza mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados.

Este incremento del 0,7% mantiene la tendencia de las últimas tres mediciones que registraron subas. En la primera semana de este mes se registró una caída del 0,5%. “Los aumentos de Carnes y Panificados fueron parcialmente compensados por la caída de Bebidas”, señalaron en el informe.

Condimentos y Otros Productos Alimenticios lideraron la suba esta semana

Entre los rubros que aumentaron se encuentran Condimentos y Otros Productos Alimenticios (1,9%), Productos de panificación, cereales y pastas (1,8%), Verduras (1,2%), Comidas para llevar (1,2%), Carnes (1,1%), Frutas (0,5%), Productos lácteos y huevos (0,4%), Azúcar, miel, dulces y cacao (0,3%); y Aceites (0,1%).

Por otra parte, el único rubro que está semana registró bajas fue “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar”, conuna merma de 1,5%.

La medición de precios minoristas de EcoGo

La cuarta semana de enero mostró una suba de 0,5% en los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar, según el relevamiento de precios minoristas de la consultora EcoGo. El informe resaltó que esta variación semanal representó un pequeño aumento de 0,1 punto porcentual respecto de la semana previa

Con estos datos, la proyección de la inflación minorista de septiembre (RPM) se ubica en torno al 2,7%. Por otra parte, los alimentos consumidos fuera del hogar alcanzaron una suba del 1,9%, logrando de esta manera que la inflación del rubro alimentos se reduzca a 2,5%. ​

Desde la consultora que dirige Marina Dal Poggetto señalaron que “con todas las categorías relevadas para el mes de enero, la inflación general se proyecta en torno al 2,4% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

“En la composición del índice, los alimentos consumidos fuera del hogar mostraron un mayor impulso en relación con semanas previas, mientras que los precios de los alimentos dentro del hogar mantuvieron una dinámica estable. A su vez, la categoría Esparcimiento continuó ejerciendo presión al alza, en línea con el patrón estacional propio del período”, destacaron en el informe.

Más relevamientos

Desde la consultora Econviews, en la cuarta semana de enero del 2026 registraron una variación de 0,2%, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados GBA. Destacaron además que esta semana el rubro Verdulería registró una caída de 1,7% mientras que Bebidas subió 0,9%. De esta manera, las últimas cuatro semanas acumulan una suba de 2,8%.

Por último, desde Equilibra señalaron en sus relevamientos correspondientes a enero de 2026 que la inflación nacional fue 2,2%, impulsada por Alimentos y bebidas no estacionales (2,6%) y Regulados (2,4%). Por su parte, el Resto del IPC Núcleo trepó 2,0%, al igual que los precios Estacionales.

