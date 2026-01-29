La inflación en el 2026 no bajará del 30%, según una encuesta privada

La expectativa de inflación promedio para los próximos 12 meses en Argentina se ubicó en 31,5% en la medición que se realizó entre el 5 y el 15 de enero, según lo indicó en su último relevamiento el Centro de Investigación Financiera (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

De esta manera, alcanzó de esta manera una merma de 2,5 puntos porcentuales en relación al 34% registrado en diciembre del 2025. Por otra parte, la mediana se mantuvo sin cambios con un 25%.

El 75% de los argentinos asegura que su salario pierde contra la inflación

El reporte, creado en base al relevamiento de más de 1000 casos, señala que la reducción de las expectativas inflacionarias se manifiesta en todas las regiones del país y abarca distintos niveles de ingreso.

Según detalló el director del CIF, Sebastián Auguste, la “encuesta pregunta también sobre la expectativa de precios a 30 días. En enero de 2026, la inflación esperada para el próximo mes fue de 3,71% en promedio”,

Cómo vario la expectativa

En el reporte se realizó dos segmentaciones fundamentales. La primera fue por regiones, en la que se detectó que las expectativas de inflación mostraron una reducción. Destacándose principalmente el Interior:

- Interior: baja de 32,6% en diciembre del 2025 a 29,5% en enero (-3.1%)

- CABA: baja de 35,0% en diciembre del 2025 a 33,5% en enero (-1,5%)

- GBA: baja de 36,3% en diciembre del 2025 a 35,0% en enero (-1,3%)

Sebastián Auguste, indicó que “la disminución en las expectativas de inflación se observa de manera generalizada por regiones y niveles de ingreso, aunque con distinta magnitud”.

En ese segundo segmento, las proyecciones descendieron considerando los niveles de ingresos, aunque persiste la brecha entre ellos.

En los hogares con mayores ingresos redujeron su expectativa de 32,4% a 29,2%. Mientras que en los hogares de menores ingresos pasaron de esperar un 37,5% a un 35,5% para los próximos 12 meses.

El informe advierte que, si bien se observa una moderación en la inflación esperada, las diferencias entre regiones y grupos de ingreso persisten. El seguimiento de estas variables continuará siendo clave para anticipar el rumbo de la economía argentina en los próximos meses.

El Gobierno no logra bajar la inflación, que seguiría arriba del 2%

Cuáles son las proyecciones del REM para la inflación en el 2026

Las consultoras y centros de investigación relevados por el Banco Central ajustaron levemente sus previsiones inflacionarias en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), y ratificaron un escenario de desaceleración gradual de precios hacia 2026. El TOP10 estimó una inflación acumulada del 22,5% para el 2026.

Por último, de las 44 consultoras y entidades que participan del REM se desprendió una proyección para la inflación general que se ubicó en el 2,0% para el primer mes del 2026, la misma seguirá un sendero descendente que llegará hasta junio, cuando la inflación mensual alcanzará 1,5%

