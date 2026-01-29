Las expensas duplicaron a la inflación en 2025 y aumentaron hasta 75% en CABA

Las expensas aumentaron hasta un 75% en la Ciudad de Buenos Aires y 60% en la provincia de Buenos Aires durante 2025. Estos datos surgen de un informe elaborado por la plataforma de gestión de edificios y barrios cerrados Octavo Piso, basado en el análisis de 200.000 consorcios céntricos y estables. Los aumentos mencionados superan por más del doble a la inflación anual del 31,5% medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Expensas: Vuelven las obras en los edificios y tienen impacto en los gastos comunes

A pesar de que los aumentos generalizados superaron a la inflación, en algunos sectores particulares el panorama cambia. En los barrios cerrados bonaerenses, por ejemplo, el comportamiento fue distinto. Allí, el aumento acumulado durante 2025 fue del 27%, por debajo del 31,5% de inflación anual.

Según el análisis de Octavo Piso, esta diferencia se explica por una mayor planificación del gasto en los barrios cerrados, donde los costos se proyectan a lo largo del año y se prorratean mensualmente. En contraste, los edificios tienden a reaccionar de forma más inmediata a los aumentos puntuales de los distintos rubros que componen las expensas, reflejando los gastos mes a mes.

Una suba menor que en 2024

Pese a que los incrementos superaron a la inflación, el aumento de las expensas en 2025 fue sensiblemente menor al del año anterior. En 2024, la suba anual había alcanzado el 169,83%.

Los mayores ajustes del año se concentraron en junio y agosto, con aumentos del 15% y 18%, respectivamente. El salto de junio se repite año tras año y está vinculado al pago del aguinaldo del personal, mientras que el de agosto coincidió con subas en servicios públicos como AySA, AGIP y ARBA.

En contrapartida, hubo meses con leves bajas en los costos, como septiembre y diciembre.

Rubros que más y menos impactaron

Desde Octavo Piso destacaron que en la Ciudad de Buenos Aires, los mayores aumentos se registraron en los servicios al consorcio —mantenimiento de ascensores, seguridad y limpieza—, mientras que los aportes y gastos bancarios se ubicaron entre los rubros con menor incidencia.

En los barrios cerrados de la provincia, crecieron con fuerza las inversiones en mantenimiento de espacios comunes y los abonos de servicios generales. Al igual que en CABA, los ítems con menor impacto fueron los aportes y contribuciones y los gastos bancarios.

