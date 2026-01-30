El Banco Central admite que se podría frenar el proceso de desinflación en los próximos meses

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la inflación interanual cerró 2025 en 31,5%, el nivel más bajo desde 2017, aunque reconoció que el proceso de desinflación enfrenta riesgos en el corto plazo. Así lo señaló en su nuevo Informe de Política Monetaria (IPOM), donde también proyectó una remonetización de la economía, confirmó su programa de acumulación de reservas y expuso la delicada situación de los activos internacionales netos.

En el documento, la autoridad monetaria destacó la fuerte desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) observada en los últimos dos años, a pesar de que durante el segundo semestre de 2025 la inflación mensual mostró un leve rebote, que llevó el registro de diciembre al 2,8%.

El proceso de desinflación enfrenta riesgos

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de la autoridad monetaria, las consultoras privadas estiman una inflación de 2,0% para enero, previendo "que continuará un sendero descendente que se extiende hasta junio cuando la inflación mensual alcanza 1,5%".

No obstante, el Central admitió en el IPOM que en el primer trimestre de este año el proceso de desinflación "enfrenta riesgos". Según explicó, estos están vinculados a factores estacionales, a la incertidumbre asociada al cambio en la composición de la canasta del IPC del INDEC —que comienza a aplicarse con el dato de enero— y a la implementación del nuevo esquema de subsidios, que implica un aumento en las tarifas energéticas.

"Entre los factores de riesgo se puede mencionar: primero, la estacionalidad del agrupado Carnes y derivados en el período noviembre-marzo que puede afectar la categoría Núcleo del IPC; un segundo riesgo transitorio lo constituye la corrección prevista en las tarifas residenciales de electricidad y gas por la readecuación del esquema de subsidios, con impacto en la categoría Regulados; y por último, en marzo suelen incidir significativamente los aumentos en el agrupado Educación (Regulados) y en Prendas de vestir (Estacionales), en este último caso asociado al cambio de temporada para la ropa", argumentó el BCRA.

Además, precisó que "La magnitud de estos impactos transitorios sobre la inflación también se verá afectada por los ponderadores de la canasta de consumo del nuevo IPC anunciado por el INDEC".

Pese a estas advertencias, la entidad que conduce Santiago Bausili consideró que, una vez superadas las "presiones transitorias e internalizados los cambios metodológicos de la actualización del IPC, se prevé que la inflación profundice su tendencia a la baja". Según el organismo, esto se apoyará en la continuidad del sesgo contractivo de la política monetaria, una mayor estabilidad cambiaria y la expectativa de que las negociaciones salariales reflejen una menor "inercia inflacionaria".

Remonetización de la economía y compra de reservas

En materia monetaria, el IPOM proyectó una remonetización de la economía medida por la base monetaria, que pasaría de 4,2 a 4,7 puntos porcentuales del PBI durante el año. En ese marco, el BCRA reafirmó el programa de compra de reservas anunciado en diciembre y puesto en marcha en enero, condicionado a la evolución de la demanda de dinero. En lo que va del mes, la entidad acumula adquisiciones por más de US$ 1.100 millones.

Con estos supuestos, el escenario base del Banco Central contempla compras de divisas por US$10.000 millones en 2026, con la posibilidad de un monto mayor si la demanda de dinero crece a un ritmo más elevado y la oferta de dólares lo permite.

Sin embargo, el informe también dejó al descubierto la fragilidad de las reservas internacionales netas al cierre de 2025 y el incumplimiento de la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según un cuadro incluido en el IPOM, al 31 de diciembre las reservas netas calculadas a partir del balance del BCRA ascendían a US$2.900 millones, mientras que, bajo la metodología del FMI para el monitoreo del acuerdo, se ubicaban en US$ 14.100 millones negativas, lo que obligará a negociar un "waiver" o perdón en la revisión prevista para febrero.

