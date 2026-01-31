Tras decisión de Trump, se hundieron el oro y la plata

Tras conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsará la candidatura de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal (FED), los precios del oro y la plata se derrumbaron un 26 y 8%, respectivamente. Los metales preciosos venían de registrar máximos históricos.

El oro al contado cayó un 8,8% hasta los US$ 4.895 la onza, mientras que la plata se hundió casi 26,2%

hasta los US$ 85,18. De acuerdo a los analistas, las caídas también estuvieron influenciadas por fuerte toma de ganancias por parte de los inversores y ante un mercado que espera correcciones frente al rally y máximos históricos.

El dólar, que venía en baja en el año a nivel global, mostró una suba, aunque en el año todavía reflejó una baja cercana al 1%. Mientras que los metales cayeron luego de que este mes tocaron máximos históricos. Sin embargo, en el acumulado de enero el oro cierra con una suba del 12%, lo que significó su sexto incremento mensual. En el comienzo de este año, el rally de los metales derivó de las tensiones geopolíticas, desde Venezuela hasta Groenlandia e Irán.

La magnitud de la corrección “sugiere que los participantes del mercado simplemente esperaban una oportunidad para obtener ganancias tras la rápida subida de precios”, sostuvieron los analistas de Commerzbank AG de acuerdo a la agencia Bloomberg. Lo que apunta a que el nombramiento de Warsh podría haber desencadenado la caída y sirvió para la toma de ganancias masiva.

El activo de refugio por excelencia registró en 2025 una suba del 63%. Ese marco fue la plata la materia prima con mejor rendimiento, con un asombroso aumento del 145%.

Entre los principales factores que influyen se encuentran los recortes de tasas de interés y un dólar más débil, según los especialistas.