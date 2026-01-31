Secco: “El Gobierno trae la discusión de la apertura económica”

Sobre el ataque del presidente Javier Milei al empresario Paolo Rocca, el economista Luis Secco explicó que “la empresa india que ganó la licitación en Vaca Muerta factura un décimo de lo que factura Techint”. Volvió a poner en debate la apertura económica, el rol de YPF y el lugar de las empresas nacionales en sectores estratégicos. “Si hay una cuestión de dumping detrás, habrá que demostrarlo técnicamente”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Sobre Welspun, que se quedó con la provisión de caños para el proyecto de Southern Energy, Secco dijo que “ni siquiera llega a un décimo de lo que factura Techint”. Al comparar, señaló que “no hay que dejar de ver lo que pasó en Chile”. Analizó que allí “hubo una decisión estratégica del gobierno que dijo: ‘No tiene sentido que tengamos una industria siderúrgica’, y se la cerró, por lo que todo se importa ahora. Entonces, a veces los gobiernos pueden tomar ese tipo de decisiones”.

En segundo lugar, recordó que “algunas licitaciones pasadas donde había competencia de otras empresas, indias, chinas, en general Techint lo que te aseguraba era el aprovisionamiento y la velocidad. Era como que uno decía: ‘Bueno, tal vez no es la más barata, pero sí es la que me asegura tener el caño’”.

Por los comentarios del Presidente en redes sociales directamente contra Rocca, opinó que “la intromisión del Gobierno en la discusión refleja una cuestión mucho más general que va más allá de los caños”. “El Gobierno trae a primera plana la discusión respecto de la apertura económica”.

Además, mencionó como interesante en el debate que “la empresa india que ganó es un conglomerado industrial muy grande, donde una sola partecita chiquita de su negocio son los caños. Con lo cual ahí hay también una duda de si no van a terminar importando caños los indios para vendérselos a la Argentina”.

Consultado por la crítica que surge desde el grupo Techint de que la compañía india podría haber ofertado por debajo de sus costos, Secco explicó que “el dumping es una cuestión internacional que cada país la dirime como corresponde cuando se presenta la denuncia formal de parte de algún interesado o perjudicado. Así que ese camino se debería seguir. Ahora, si hay una cuestión de dumping detrás, habrá que demostrarlo técnicamente”.

Sobre el proteccionismo del Estado, el economista señaló que “hay ejemplos de empresas nacionales que crecieron tal vez bajo el paraguas de cierta protección o ciertas condiciones que las hacían cuasi monopólicas. Pero vos después las mirás y son empresas que se han transformado en empresas globales. Con lo cual tampoco es criticar porque sí”. Al respecto, propuso dos ejemplos: “Uno en la industria aceitera y otro en la industria automotriz argentina, que crecieron con ciertos niveles de protección o con acuerdos específicos, en el caso de la automotriz, con el Mercosur, y hoy compiten a nivel mundial. Fijate, por ejemplo, la industria automotriz: Ford cerró todas las plantas en Brasil y dejó abiertas las plantas de Argentina”.

“Hay algo que funciona dentro de esas decisiones estratégicas que se toman en cierto momento del tiempo respecto del desarrollo de la industria local”, reflexionó. “Me parece que hay que mirar las cosas con un poco más de perspectiva y preguntarse por qué Techint ofreció casi un 40% más caro. Puede ser lo que yo te decía: disponibilidad y velocidad en la entrega, y también pueden ser cuestiones de costos que no tienen nada que ver con una cuestión monopólica o cuasi monopólica del comportamiento de los oferentes”, esgrimió Secco.

Por último, evaluó: “Si bien hay una empresa privada del lado del vendedor y pública del lado del comprador, que es YPF, esto debería haber quedado en un contexto de una licitación; yo te diría casi entre privados, porque tampoco la injerencia del Gobierno sobre YPF debería ser tan explícita, además de que ni siquiera es el socio mayoritario” en el consorcio.