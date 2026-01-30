La deuda externa del sector privado superó los US$ 116.800 millones en el tercer trimestre de 2025

La deuda externa del sector privado trepó a US$ 116.847 millones en el tercer trimestre de 2025. El monto implicó un incremento de US$ 7.300 millones frente al trimestre previo y de US$ 13.000 millones en la comparación interanual.

El Gobierno cerró el 2025 con la deuda pública en más de U$S 455.000 millones tras un aumento en diciembre

Según un último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la suba respondió principalmente al aumento de la deuda comercial, que creció US$ 5.016 millones, y de la deuda financiera, que avanzó US$ 2.284 millones.

Por rubros, el mayor peso dentro del endeudamiento privado correspondió a las importaciones de bienes, con un stock de US$ 39.055 millones. Detrás se ubicaron los préstamos financieros, por US$ 29.581 millones, y los títulos de deuda, que sumaron US$ 16.011 millones.

En esa línea, el economista Hernán Letcher señaló que el endeudamiento externo del sector privado también mostró un avance significativo a lo largo de 2025. De acuerdo con estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Letcher afirmó que en los tres primeros trimestres del año el stock de deuda aumentó en US$ 14.696 millones, hasta alcanzar los US$ 116.847 millones, el nivel más alto de al menos los últimos cinco años.

El detalle sectorial del endeudamiento privado

Importación de bienes: El financiamiento otorgado por empresas vinculadas con la importación de bienes alcanzó un stock de US$21.503 millones, lo que representó una caída trimestral de US$134 millones. En tanto, el resto de los acreedores concentró US$17.552 millones, con un avance de US$76 millones.

Exportación de bienes: La deuda con acreedores relacionados en este segmento aumentó US$3.281 millones en el trimestre, hasta alcanzar US$8.304 millones. Con el resto de los acreedores, el stock ascendió a US$6.887 millones, tras un incremento de US$2.147 millones.

El sector de elaboración de productos alimenticios —que incluye a las cerealeras y oleaginosas— concentró el 76% de la deuda total por exportaciones (US$11.549 millones), con una suba trimestral de US$4.843 millones. En segundo lugar se ubicó el comercio mayorista, con el 13% del total (US$1.964 millones) y un aumento de US$625 millones. En conjunto, ambos sectores explicaron el 90% del endeudamiento por exportaciones de bienes.

Servicios: la deuda con acreedores relacionados cerró el trimestre en US$10.009 millones, mientras que la correspondiente al resto de los acreedores fue de US$3.623 millones.

Las mayores participaciones correspondieron a los servicios de programación y consultoría informática y al transporte aéreo, ambos con el 8% del total. La fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques representó el 7%.

Deuda financiera: totalizó US$21.946 millones, a lo que se sumaron títulos de deuda en manos de múltiples tenedores por US$16.011 millones y compromisos con otros acreedores por US$11.012 millones.

FN