Enero comienza a bajar su persiana y, en el cierre, el Gobierno puede exhibir una serie de variables que le jugaron a favor: reservas internacionales en alza, un riesgo país que logró perforar el piso de los 500 puntos básicos, renovaciones de deuda del Tesoro, un dólar estable que se fue alejando del techo de la banda cambiaria y señales de confianza por parte de los mercados financieros.

Se trata de un mes clave para evaluar el arranque del año, en el que uno de los ejes centrales fue la mejora en las reservas del Banco Central, en un contexto de relativa calma cambiaria y una demanda de pesos que se mantuvo elevada por factores estacionales.

El riesgo país perforó los 500 puntos por primera vez desde 2018

Aun así, el Gobierno logró sostener estos indicadores pese a que en los primeros días del mes debió afrontar pagos de deuda externa por unos u$s 4.300 millones, entre capital e intereses. “Fueron cubiertos en gran parte a través del Repo por u$s 3.000 millones acordado por el BCRA con bancos internacionales”, señalaron desde la consultora Cohen.

Esta ronda del viernes 30 de enero iniciará con el dólar en $1.465 para la venta en el segmento minorista y en $1.446 en el mercado mayorista, manteniéndose estable y cada vez más lejos del techo de la banda cambiaria.

Rocío Bisang, economista de GMA Capital, señaló que “el 2026 arrancó con viento de cola” y explicó que la colocación de Obligaciones Negociables, deuda provincial y las liquidaciones del agro permitieron sostener la oferta de divisas y facilitar la acumulación de dólares sin presionar el tipo de cambio.

Además, destacó que el mercado recibió bien el inicio del programa de fortalecimiento de reservas y convalidó una baja del riesgo país — logrando valores que no se daban desde mediados del 2018 —, favorecido también por un contexto internacional más receptivo para los activos emergentes.

Reservas, dólar y señales del mercado

Desde una mirada más cauta, Florencia Fiorentin, economista jefa de la consultora Epyca, afirmó que la acumulación de reservas y la baja del riesgo país “van de la mano” y recordó que durante 2025 el Gobierno decidió no priorizar ese objetivo al subordinar la política económica casi exclusivamente a la desaceleración de la inflación.

No obstante, advirtió que el esquema tiene costos, como el uso de instrumentos dólar linked para moderar el impacto monetario, y que la estrategia sigue siendo frágil si no se consolida una mejora más estructural en el ingreso de divisas.

El trilema de Caputo: la "pared" de julio, la especulación del campo y el costo de salir al mercado al 9%

Confianza, actividad y respaldo fiscal

Para Aldo Abram, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, enero fue “un muy buen inicio de año para el Gobierno”, quien aprovechó el envión anímico que le dio los resultados de las últimas elecciones, ya que desde ese momento comenzó a notarse una menor dolarización de los ahorros, con cada vez más personas que deciden "sacarlos del fondo del placard o de abajo del colchón" para volcarlos en un mayor consumo, más inversión y una recuperación gradual de la actividad.

Ese clima de confianza también se expresó en los mercados financieros, con una mejora en los precios de los activos, caída del riesgo país y una menor presión sobre el dólar, aún con el Banco Central comprando divisas.

En paralelo, la consultora Epyca resaltó que el Ministerio de Economía anunció en enero el cumplimiento de la meta fiscal de 1,3% del PBI para 2025, con un superávit primario de 1,4% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del PBI.

Deuda pública: 2026 se asoma con un desafiante calendario de vencimientos

En ese contexto, Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, remarcó el impacto de las compras del BCRA y la revaluación de activos, al señalar que las reservas brutas alcanzaron los u$s 46.240 millones al 29 de enero, frente a los u$s 41.165 millones de fin de 2025.

Con este conjunto de indicadores, el Gobierno cierra enero con un balance económico positivo, apoyado en la recomposición de reservas, el orden fiscal y un mercado que volvió a mostrar señales de confianza en el inicio del año, en esta etapa puente hasta la llegada de la liquidación del agro. Este balance será puesto a prueba cuando el Ejecutivo deba hacer frente a los pagos de deuda pautados para este año.

