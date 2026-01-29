El Riesgo País de Argentina, elaborado por el banco JP Morgan a través del índice EMBI, se mantiene en niveles de prepandemia durante la jornada de este jueves 29 de enero de 2026 y terminó en los 492 puntos.

La cotización refleja una mejora sustancial en el perfil crediticio del país, impulsada por una racha de compras de divisas del Banco Central que superó los USD 1.100 millones en lo que va del mes. Esta dinámica permitió que el indicador perforara el piso de los 500 puntos, situándose en valores que no se registraban desde agosto de 2018, en un contexto de bonos soberanos al alza y reducción de la brecha cambiaria.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos monitoreados por Rava Bursátil, el Riesgo País inició la jornada operando en una zona de estabilidad técnica luego de las fuertes caídas registradas en las ruedas previas de la semana.

Cotización riesgo país jueves 29 de enero

El indicador, que mide el diferencial de tasa de los bonos argentinos frente a los del Tesoro de Estados Unidos, se ubica por debajo de la barrera psicológica de los 500 puntos básicos. Esta cifra consolida el proceso de compresión de tasas que el mercado local inició a finales de 2025, favorecido por el ingreso de capitales y la expectativa de una salida definitiva del control de cambios.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el índice EMBI para Argentina mostró una volatilidad decreciente que culminó en un quiebre de tendencia positivo. El pasado martes 27 de enero, el mercado local vivió una jornada de euforia donde las acciones y los bonos subieron con fuerza, llevando al Riesgo País a su nivel más bajo en siete años y medio. “El índice Merval se ubica en la zona de los 2.060 dólares, con oscilaciones entre los 1.900 y 2.100 puntos a la espera de nuevos catalizadores”, sostuvo Rava Bursátil.

Pablo Tigani: “Hubo puntos donde se tocó apenas el 29% de utilización de la capacidad productiva"

A mitad de semana, la tendencia bajista se mantuvo firme a pesar de la volatilidad observada en Wall Street. El miércoles 28 de enero, los bonos en dólares mostraron resiliencia, lo que permitió que el indicador de JP Morgan se alejara de los 500 puntos hacia abajo, marcando una racha de seis bajas consecutivas que solo se vio interrumpida brevemente por tomas de ganancias técnicas. Este comportamiento fue respaldado por el aumento de las reservas internacionales, que superaron el umbral de los USD 46.000 millones.

La estabilidad actual del Riesgo País refleja una convergencia hacia los niveles de otros mercados emergentes de la región. Mientras que a mediados de 2024 el índice superaba los 1.400 puntos, la disciplina fiscal y el cumplimiento de los vencimientos de deuda en enero de 2026 han despejado las dudas sobre la capacidad de pago a corto plazo. Los analistas coinciden en que la actual cotización abre la puerta para que el Gobierno y las empresas privadas puedan volver a captar financiamiento en los mercados internacionales de crédito.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide la probabilidad de que un Estado no cumpla con sus obligaciones contractuales de deuda externa. Es calculado por el banco de inversión JP Morgan a través del Emerging Markets Bond Index (EMBI). Este índice representa la diferencia (spread) entre la tasa de interés que pagan los bonos emitidos por un país emergente y la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran activos "libres de riesgo".

Pablo Das Neves: “El principal objetivo del Gobierno es recomponer las reservas”

Técnicamente, se expresa en puntos básicos. Una medición de 500 puntos básicos significa que el país debe pagar un 5% de interés anual por encima de lo que paga el Tesoro estadounidense por deuda de similar plazo. “Se trata de un indicador elaborado por el banco JP Morgan para determinar el nivel de seguridad para invertir en una nación”, explica la bibliografía financiera. Cuanto mayor es el riesgo país, más caro le resulta a una nación obtener préstamos, lo que repercute directamente en la inversión privada y el costo del crédito interno.

Los factores que influyen en su variación son múltiples, abarcando desde el equilibrio de las cuentas públicas y el nivel de reservas hasta la estabilidad política y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En el caso argentino, el índice es particularmente sensible al saldo comercial y a las negociaciones con organismos multilaterales. Una baja sostenida del Riesgo País es interpretada por los mercados como una señal de normalización económica, facilitando la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED).