Pablo Das Neves: “El principal objetivo del Gobierno es recomponer las reservas”

Las expectativas de inflación volvieron a mostrar una señal positiva para la economía argentina. Según la última encuesta del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada a 12 meses cayó del 34% al 31,5%.

Para el economista Pablo Das Neves, el dato refleja una mejora en la confianza, aunque con matices.

“Las expectativas para el 2026 están en torno al 31,6%, aproximadamente la misma inflación que tuvimos en 2025 y por debajo de la que se esperaba hace un mes”, explicó el economista. El relevamiento, realizado sobre mil casos en todo el país, muestra que los actores económicos creen que la desinflación puede sostenerse.

Sin embargo, Das Neves aclaró que la lectura no debe ser complaciente: “Estamos hablando de una inflación mensual por encima del 2,3% o 2,4%, que no parece bajar, y muy lejos del 10% que plantea el presupuesto 2026”. En ese sentido, remarcó que las proyecciones privadas triplican la meta oficial.

Cambio metodológico e impacto en la inflación

Uno de los factores clave de corto plazo será el cambio en la forma de medir la inflación a partir de enero. “Se actualiza la canasta de bienes y servicios, que hasta diciembre estaba basada en una encuesta de 2004 y ahora pasa a reflejar la de 2018”, señaló Das Neves.

Este ajuste podría elevar el índice: “Es de esperar que la inflación medida sea un poco más alta, porque refleja de manera más fiel los hábitos de consumo actuales”. A esto se suma la estacionalidad típica del verano: “Diciembre y enero suelen ser meses inflacionarios, recién en febrero empieza a ceder la presión”.

Reservas, dólar y acceso a los mercados

En cuanto a la política cambiaria, Das Neves explicó que hoy el foco del Gobierno está puesto en recomponer reservas. “El objetivo principal pasó a ser la acumulación de reservas del Banco Central, incluso por encima de la inflación”, afirmó.

El contexto internacional juega a favor: “Argentina tiene un viento de cola muy fuerte, con factores externos que fortalecen los activos locales”. A esto se suma una importante oferta de dólares: emisiones provinciales, colocaciones privadas y, próximamente, la liquidación de la cosecha.

“No veo una modificación sustancial del tipo de cambio en el corto plazo, porque están entrando muchos dólares al mercado”, sostuvo. Ese escenario permitiría al Banco Central seguir comprando reservas sin presionar el dólar.

Sobre el acceso a los mercados, Das Neves comparó la situación con Ecuador: “Ecuador es el primer benchmark; Argentina ya perforó los 500 puntos de riesgo país y la brecha no es tan grande”. Aunque aclaró que una mayor baja del riesgo permitiría financiarse a menor costo.

De cara a los vencimientos, el economista se mostró cauto pero optimista: “El gran pago es en julio, por 4.750 millones de dólares, y si se sostiene esta política, Argentina debería llegar bien”.

