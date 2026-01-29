Daniel Acuña: “Estamos 15% abajo en unidades vendidas, aunque vemos un leve repunte”

El consumo en los supermercados mayoristas continúa en niveles bajos, aunque con algunas señales incipientes de recuperación. Así lo señaló Daniel Acuña, el gerente de supermercados mayoristas masivos, quien explicó que “si nos comparamos con valores de consumo del año anterior, estamos aproximadamente un 15% por debajo en unidades vendidas”. No obstante, destacó que “los últimos tres meses del 25 hubo un pequeño repunte, muy leve”, impulsado principalmente por promociones agresivas.

Según detalló, la mejora estuvo asociada a “un gran esfuerzo de promociones muy agresivas, de acciones continuas en el salón y a través de nuestra aplicación”, con el objetivo de ofrecer el mejor precio posible. Sin embargo, enero volvió a mostrar una desaceleración estacional: “Enero arranca distinto, como ya estamos acostumbrados, es un mes que baja un poco”.

Acuña se mostró moderadamente optimista de cara a este año: “Esperamos para 2026 que esa flechita que apunta para arriba se pronuncie y sea sostenida, que es lo fundamental”.

Inflación, precios estables y cambios en el consumo

En relación con la inflación, el gerente del mayorista señaló que el sector atraviesa una etapa de relativa estabilidad. “Hace ya unos cuantos meses que las variaciones de precios existen, pero yo lo llamaría más bien cambios de ofertas”, explicó. Las listas de precios de los proveedores, indicó, llegan con menos frecuencia y con ajustes moderados: “Cada tres o cuatro meses aplican actualizaciones de cuatro o cinco puntos”.

Este escenario también modificó la dinámica de compra tradicional del canal mayorista. “Nuestros clientes ya no compran grandes cantidades como antes, y nosotros tampoco podemos comprar grandes volúmenes”, reconoció Acuña, aunque destacó que el manejo de volumen sigue siendo clave para compensar aumentos.

El mayorista como opción para el consumidor final

Uno de los cambios estructurales del sector es la apertura definitiva al consumidor final. “Hoy vendemos a consumidores finales desde hace ya un tiempo importante”, afirmó, y explicó que la competencia con supermercados minoristas es cada vez más intensa.

En ese marco, Acuña remarcó una política central: “No cobramos recargo cuando un cliente compra por unidad”, lo que permite que familias o personas individuales accedan a precios mayoristas. Además, detalló que “cuando se compran tres unidades o más y el producto no está en oferta, se aplica un 5% de descuento directo en facturación”.

La estrategia también se extiende al canal digital. “Nuestro precio es único y se traslada tal cual a la aplicación”, aclaró, aunque con cantidades mínimas por cuestiones logísticas. Para el ejecutivo, el e-commerce crece por un factor clave: “Hoy la gente invierte mucho tiempo buscando precios”, y valora especialmente “recibir el pedido sin cargo en su domicilio”.

