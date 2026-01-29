Eduardo Reina: “El Gobierno necesita demostrar que puede convertir el discurso en poder real”

La reforma laboral empieza a jugar su partido más importante en el Congreso. Según explicó el analista internacional, Eduardo Reina, el 11 de febrero aparece como una fecha central dentro del calendario político, ya que ese día podría comenzar formalmente la discusión parlamentaria. “Es una fecha muy importante porque ese día se estima que se va a poder empezar a discutir la reforma laboral en el Congreso”, sostuvo.

Para Reina, una eventual media sanción tendría un valor que excede lo legislativo. “Si el Gobierno logra la media sanción, no solo habrá dado un paso legislativo, sino que demostrará ante la ciudadanía que puede convertir el discurso en un poder real”. De lo contrario, advirtió, el oficialismo quedará atrapado en una narrativa épica sin resultados concretos, incapaz de construir consensos sólidos con las provincias.

Gobernadores, fondos y límites al consenso

Uno de los principales focos de conflicto pasa por los recursos. Reina explicó que muchos gobernadores están dispuestos a dialogar, pero rechazan cualquier imposición que afecte sus ingresos. “Hay consenso sí, pero imposiciones no. Básicamente, lo que cada uno quiere es que no le pongan las manos en el bolsillo”, remarcó.

El eje más sensible es el impuesto a las Ganancias. El proyecto oficial busca eliminar un 3% que hoy reciben las provincias, lo que genera una fuerte resistencia. Según Reina, los mandatarios provinciales intentan negociar una compensación para no perder esos fondos. Algo similar ocurre con el debate sobre las indemnizaciones y el fondo laboral. “Algunos dicen que eso encubre una situación laboral histórica y que se deja de priorizar al trabajador para bajar costos laborales”, explicó.

El Congreso como campo de batalla política

En el plano político, Reina detalló que figuras como Patricia Bullrich y Diego Santilli trabajan para que la reforma salga “lo más parecida posible” al proyecto original. “El objetivo es que el Gobierno pueda ponerse la cocarda de otro triunfo parlamentario”, señaló.

Sin embargo, el escenario en el Senado es complejo. El oficialismo cuenta con apenas 21 senadores y necesita apoyos del PRO, la UCR y gobernadores considerados “negociables”. “Si no negocian, solos no llegan”, advirtió Reina, quien también destacó la estrategia oficial de intentar fragmentar el bloque de Unión por la Patria para reducir la resistencia a la ley.

