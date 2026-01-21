Refinanciamiento de deuda: el Gobierno busca postergar vencimientos del Tesoro

El Gobierno a través de la Secretaría de Finanzas anunció una nueva licitación de instrumentos del Tesoro Nacional en dólar linked, que se realizará el jueves 22 de enero, con el objetivo de ofrecer alternativas de financiamiento y facilitar el rollover de vencimientos por un monto de u$s4.129 millones, según informó el organismo en un comunicado oficial.

El llamado incluye letras y bonos con distintas características, orientados a inversores con necesidades de cobertura cambiaria y de financiamiento en moneda local, en el marco del esquema de licitaciones periódicas del Tesoro.

Este canje llega una semana antes de la segunda licitación del año. Según el cronograma oficial que presentó la Secretaría de Finanzas, la siguiente renovación de deuda estaba prevista para el 28 de este mes. De esta manera, el Gobierno busca pasar pagos de fin de mes hacia más adelante y ganar previsibilidad.

Licitación dólar linked y suscripción en especie

La Secretaría de Finanzas anunció una licitación con suscripción en especie destinada a los tenedores de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar con vencimiento el 30 de enero de 2026 (D30E6), en el marco del artículo 2° del Decreto 846/24.

La operación ofrece tres alternativas de conversión: la reapertura de la LELINK con vencimiento el 27 de febrero de 2026 (D27F6), la reapertura de la LELINK con vencimiento el 30 de abril de 2026 (D30A6) y la reapertura del bono dólar linked con vencimiento el 30 de junio de 2026 (TZV26), bajo las condiciones autorizadas por la normativa vigente.

La recepción de ofertas se realizará el jueves 22 de enero de 2026, entre las 11:30 y las 15:00, mientras que la liquidación de las operaciones adjudicadas está prevista para el martes 27 de enero. La licitación se instrumentará mediante un único pliego competitivo por cada nuevo instrumento, sin pago de comisiones y con una oferta mínima establecida en VNO u$s10.000.

Desde la Secretaría de Finanzas indicaron que esta instancia busca facilitar el proceso de conversión de los instrumentos próximos a vencer y ordenar el perfil de vencimientos de los títulos dólar linked.

Contexto del mercado y análisis privado

La operación de canje fue anunciada de manera previa a la licitación regular, en línea con la estrategia oficial de reducir la incertidumbre en los instrumentos dólar linked y facilitar el rollover de los vencimientos próximos, al anticipar definiciones antes del llamado habitual del Tesoro.

Según un informe de Max Capital, el canje de deuda fue anunciado “una semana antes de la licitación y del vencimiento del bono” con el objetivo de facilitar el rollover de los instrumentos dólar linked. Desde la consultora señalaron que esta modalidad apunta a reducir la incertidumbre en este tipo de coberturas, al anticipar el proceso de conversión.

Con este esquema, el Tesoro busca sostener la demanda por instrumentos atados al dólar y avanzar en la normalización de su calendario de vencimientos, combinando licitaciones regulares con operaciones de conversión específicas.

