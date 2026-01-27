El riesgo país perforó los 500 puntos por primera vez desde 2018

El riesgo país perforó la barrera de los 500 puntos este martes 27 de enero, en una nueva jornada marcada por subas en bonos y acciones argentinas.

El índice que elabora el JP Morgan se ubica en 496 puntos básicos, el nivel más bajo desde los primeros días de junio de 2018, durante la administración de Mauricio Macri.

Las subas de los bonos argentinos en dólares son lideradas por AL41D (+1,4%), GD35D (+1,0%) y AL35D (+0,9%).

Federico Glustein: “El mercado está viendo cumplimiento”

En cuanto a los ADRs de empresas argentinas en Wall Street, las alzas son encabezadas por Cresud (+8,8%), BBVA (+5,2%) y Telecom (+3.7%).

En la plaza local, el panel del Merval también se tiñe de verde con incrementos de Cresud (+8,5%), BBVA (+5,6%) y Transener (+4,7%).

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital consideran que el riesgo país puede seguir cayendo, condicionado a la performance en las sesiones extraordinarias del Congreso, con los proyecto de ley de reforma laboral y fiscal

"Si al Gobierno le va bien, para comenzar a hablar, el riesgo país caería 100 puntos para acercarse al de Ecuador, con lo que podríamos ver subas en torno al 6% en los bonos largos en dólares, aunque esperamos que la suba en acciones sea aún superior", señala la consultora.

Además considera que podría caer aun más "porque si la Ley de Inocencia Fiscal es bien instrumentada, va a permitir una transición para volver a financiarse en los mercados internacionales, con una previa interesante en el mercado local".

Qué es el riesgo país

El riesgo país es un indicador financiero que mide la probabilidad de que un Estado no pueda cumplir con sus obligaciones financieras (pago de deuda externa, capital o intereses) frente a sus acreedores extranjeros.

Para su cálculo, se utiliza el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años como base, ya que se considera el activo más seguro del mundo ("riesgo cero").

Se toma el rendimiento (tasa de interés) de los bonos emitidos por un país y se lo compara con el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años como base, ya que se considera el activo más seguro del mundo ("riesgo cero").

El riesgo país se expresa puntos básicos (bps), donde 100 puntos básicos equivalen a 1%. Es decir que 400 puntos básicos equivalen a 4% por encima del rendimiento del bono del Tesoro estadounidense.

LM