A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 27 de enero del 2026

El dólar blue hoy, martes 27 de enero de 2026, cerró de la siguiente manera para esta jornada cambiaria.

A cuánto cerró el dólar Blue, hoy martes 27 de enero

El dólar blue o paralelo cerró con un valor en el mercado de $1.470,00 para la compra y $1.490,00 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), martes 27 de enero cerró en $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta.

A cuánto cerró el dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró $1.461,90 para la compra y $1.465,40 para la venta.

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1.508 para la compra y $1.518, 60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.515,10 para la compra y $1.515,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 26 de enero en $1.904,50 como referencia de dólar tarjeta/turista.

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 494 puntos básicos.