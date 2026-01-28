El Tesoro logró renovar mas del 100% de los vencimientos y convalidó tasas de hasta 42% anual

El Gobierno logró un rollover superior al 100% en la segunda licitación de deuda de 2026. En total, adjudicó $10,34 billones sobre ofertas recibidas por $11,17 billones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 124,20% de los vencimientos, según informó la Secretaría de Finanzas, comandada por Alejandro Lew.

El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas se acercan a los US$ 46.000 millones

Estos fueron los bonos colocados:

LECAP/BONCAP a:

16/3/26 (S16M6) - $4,91 billones 2.99% TEM, 42.41% TIREA.

31/7/26 (S31L6) - $1,84 billones 2.75% TEM, 38.48% TIREA.

30/11/26 (S30N6) - $0,04 billones 2.55% TEM, 35.24% TIREA.

15/1/27 (T15E7) - $0,19 billones 2.50% TEM, 34.46% TIREA.

CER a:

31/7/26 (X31L6) $0,44 billones a 7.83% TIREA.

30/11/26 (X30N6) $1,07 billones a 8.35% TIREA.

30/6/27 (TZX27) $0,74 billones a 8.13% TIREA.

30/6/28 (TZX28) $0,26 billones a 8.75% TIREA.__IP__

TAMAR a:

31/8/26 (M31G6) $0.75 billones con un margen de 6.24%.

Dólar Linked a:

30/4/26 (D30A6) – $0,1 billones a 6,02% TIREA.

El Banco Central sigue comprando reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha de compras de divisas y este miércoles sumó USD 33 millones, completando 18 jornadas consecutivas con saldo positivo. Las reservas internacionales alcanzaron su punto más alto en casi cuatro años y medio.

En este lapso de diecisiete ruedas, el BCRA logró acumular USD 1.082 millones, en el marco del inicio de la “fase 4” del programa económico vigente. Las reservas brutas, sin considerar los pasivos, llegaron a USD 46.159 millones, con una suba diaria de 380 millones de dólares. Este monto representa el registro más elevado desde principios de septiembre de 2021.

Las proyecciones oficiales para 2026 calculan que la compra de divisas podría oscilar entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, en función de cómo evolucione el proceso de remonetización.