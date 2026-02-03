El círculo rojo huele "inestabilidad" en la confianza del INDEC intervenido y pide transparencia

“Falta de seguridad jurídica entró al grupo”, fue el chiste que circuló en un chat empresario de alto nivel. Allí no suele haber críticas a las decisiones macroeconómicas desde que asumió Javier Milei, ya que es un ámbito en el que el orden de las cuentas, el control de la inflación y la libertad de empresa son parte basal de los negocios que siempre imaginaron en el país. Pero “febrero arrancó caliente”, confesó uno de los integrantes del grupo de WhatsApp, después de un análisis inicial que hizo el círculo rojo por la virtual intervención del INDEC.

“La libertad sirve para generar acuerdos, pero al final la confianza es lo que da velocidad. Si la rompés, se rompe la estructura básica, que genera certidumbre de inversión y previsibilidad. Hoy todo eso está en dudas. Se necesita transparencia”, admitió, crudamente ante PERFIL, uno de los empresarios más encumbrados del país, que tiene llegada a la Casa Rosada y a los despachos en donde se toman decisiones económicas y políticas. Esa afirmación es toda una novedad para un sector que podía patalear por situaciones puntuales que les hacían perder plata, pero que no les movía el amperímetro de sus millones medidos en dólares.

Ayer, mientras se conocían detalles de la decisión de la salida de Marco Lavagna del emblemático edificio de Diagonal Sur y Alsina —que supo ser emblema de la resistencia al intervencionismo kirchnerista—, las mujeres y hombres de negocios que no suelen sorprenderse de muchas cosas comentaban atónitos los argumentos políticos que usaron los funcionarios del Gobierno para “meter gente de confianza a manejar los números del INDEC”. Hubo quienes olieron “el retorno del fantasma (Guillermo) Moreno”.

Esconder la inflación o defender el modelo

“Tenemos que ver qué sucede en los próximos días, pero haber intervenido el INDEC cuando los números de la macroeconomía eran lo más sólido del modelo económico es, por lo menos, temerario. Nadie sabe si el plan es esconder o no los números de la inflación real, pero ahora lo que sí quedó instalada es una sensación de que algo malo estaba por mostrarse y eso genera inmediatamente pánico entre los que pensaban tomar decisiones de negocios, por la posibilidad de que haya números distorsionados”, soltó un líder de una cámara sectorial, consultado por este medio.

Luego de la “paliza” que el presidente Milei le asestó a Paolo Rocca —uno de los hombres de negocios más poderosos del país, tras haber perdido una licitación privada para el abastecimiento de tubos para un gasoducto por tener precios más caros que una empresa india—, nadie del círculo rojo quiere asomar la cabeza para contradecir al Gobierno. “Es el modelo kirchnerista recargado, porque te manda a la AFIP (la oficina de recaudación de impuestos que en la actualidad se llama ARCA) para complicarte la vida y después, además, te mata públicamente”, argumentó la fuente consultada para justificar el off the record.

Para algunos dueños de empresas, la crisis por la que atraviesa el mercado interno, empujada por la denominada “doble Nelson” —caída de la demanda para las empresas nacionales en dos sentidos: pérdida del poder adquisitivo de los consumidores y una apertura de las importaciones que gana espacio en el mercado devaluado— “se podía justificar con el éxito de casi el único objetivo del modelo económico, que es la baja de la inflación”.

¿Baja artificial del IPC?

Sin embargo, algunas voces críticas de la “baja artificial del IPC” comenzaron a mostrarse victoriosas. “Yo decía que la inflación bajando era a costa de las empresas locales que perdían márgenes de rentabilidad hasta un límite insostenible; pero también que los números del INDEC no reflejaban lo que está pasando realmente en los bolsillos de la gente, que gasta menos porque ve que no puede ganarle a la inflación, por más que los datos oficiales digan otra cosa”, se ufanó el dueño de una pyme industrial dedicada al consumo masivo, consultado por este medio.

Algunos empresarios comenzaron a insistir en sus visitas a despachos de “funcionarios que atienden razones”. Allí plantearon que “es necesario ayudar al Gobierno a no perder legitimidad entre la población” para evitar el “desgaste social que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó en las revisiones del acuerdo que tiene con la Argentina”. En Washington saben que hay luz verde del Gobierno de Donald Trump para auxiliar sin condiciones a Milei, pero nunca dejaron de advertir que las reformas y el plan debían esquivar una “crisis de representatividad”. Saben que luego deberán rendir cuentas ante los otros socios del organismo multilateral de crédito.

Según pudo saber PERFIL, algunas empresas que habían empezado a ver con interés el desarrollo de inversiones en el país, tanto de firmas del extranjero como locales, entusiasmadas por los logros macroeconómicos “ahora empezaron a preguntar si estos rumores de pasillos sobre la posibilidad de un INDEC intervenido no puede generar incertidumbre jurídica, que pueda invalidar un negocio en el futuro”. Por lo pronto, algunos están viendo con “desconfianza” la variable de ajuste por inflación que tienen algunas herramientas disponibles en el mercado.

