Renunció Marco Lavagna como director del INDEC

Marco Lavagna renunció este lunes 2 de febrero como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), confirmaron fuentes oficiales a PERFIL. El funcionario, hijo del exministro de Economía Roberto Lavagna, había llegado al cargo en la presidencia de Alberto Fernández y se mantuvo en el cargo por decisión de Javier Milei.

La noticia se conoce cuando el INDEC se prepara para lanzar una actualización en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), estadística que sirve de referencia para la inflación mensual. El organismo todavía manejaba una canasta de bienes y servicios elaborada en 2004, y a partir de este mes comenzaría a medir con un esquema elaborado en 2018, un cambio impulsado por el propio Lavagna.

Noticia en desarrollo...