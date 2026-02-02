El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) implementará a partir de este martes 10 de febrero una nueva metodología para medir la inflación, adecuando el cálculo a una canasta de consumo más representativa de los gastos actuales.

Esta modificación fue anunciada por el Gobierno nacional en septiembre de 2025, pero se decidió implementarla a partir del dato de enero de 2026 para facilitar la comparación intermensual (aunque la interanual también será posible, ya que no se producirá un corte de las series históricas).

Esta modificación en la metodología se da en un contexto en el que recrudecieron las diferencias entre los resultados que mes a mes informa el organismo y el real impacto que siente la sociedad en sus bolsillos. Además, a una semana de la publicación del nuevo Índice, se dio a conocer la renuncia de Marco Lavagna, titular del INDEC desde el 2019.

Renunció Marco Lavagna como director del INDEC

La nueva metodología del INDEC para medir la inflación

La nueva metodología trae consigo ciertos cambios metodológicos. En primer lugar, el nuevo IPC se basará en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018, reemplazando la que estaba en uso (2004–2005).

Además, se adoptarán estándares internacionales de clasificación (COICOP 2018), con 13 divisiones de consumo, frente a las 12 previas.

Un cambio fundamental con esta nueva medición es el reflejo de hábitos de consumo más actuales. En ese sentido, la canasta de bienes y servicios se amplía y gana peso en el índice; alimentos y bebidas pierden participación relativa, y transporte y comunicación aumentan su incidencia en la medición.

El rubro de comunicaciones gana lugar y suma consumos que antes tenían poco peso o directamente no existían. También se implementarán cambios en el uso de telefonía e internet. Por ejemplo se incorporan gastos como plataformas de streaming de películas y música, un componente que hoy forma parte del presupuesto mensual de muchos hogares.

El volumen de datos relevados crece significativamente -de unos 320.000 a unos 500.000 precios mensuales, y la recolección pasa a ser 100% digital, eliminando el papel. Esto permite un procesamiento más rápido y mayor trazabilidad.

Cuáles son las proyecciones del REM para la inflación en el 2026

Las consultoras y centros de investigación relevados por el Banco Central ajustaron levemente sus previsiones inflacionarias en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), y ratificaron un escenario de desaceleración gradual de precios hacia 2026. El TOP10 estimó una inflación acumulada del 22,5% para el 2026.

Por último, de las 44 consultoras y entidades que participan del REM se desprendió una proyección para la inflación general que se ubicó en el 2,0% para el primer mes del 2026, la misma seguirá un sendero descendente que llegará hasta junio, cuando la inflación mensual alcanzará 1,5%.

La renuncia de Lavagna

Marco Lavagna renunció este lunes 2 de febrero como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El funcionario, hijo del exministro de Economía Roberto Lavagna, había llegado al cargo en la presidencia de Alberto Fernández y se mantuvo en el cargo por decisión de Javier Milei. La noticia se conoce cuando el INDEC se prepara para lanzar una actualización en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Lavagna fue duramente criticado, principalmente por el arco opositor, por el atraso en la actualización del índice de precios al consumidor. Sus detractores señalaban que por órdenes políticas había “pateado” la renovación de la medición de la inflación para luego de las elecciones de 2025.

Cabe señalar que, una vez conocido el cierre de la inflación del año pasado, al momento de ser comparado con el dato que reveló el IDECBA para la Ciudad de Buenos Aires, mostraron una diferencia mínima. Mientras el acumulado anual del IPC a nivel nacional dio 31,5% a fines de diciembre, el porteño fue de 31,8%.

FN