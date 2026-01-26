La balanza turística fue deficitaria en 2025, según el INDEC

En 2025, arribaron al país 8.775.600 de turistas no residentes y se registraron 18.839.900 de salidas al exterior de turistas residentes de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Estos datos representan una contracción interanual del 19,7% y un crecimiento del 38,6% interanual respectivamente.

De la cantidad total de personas que visitaron el país, 5.315.900 fueron turistas y 3.459.700 fueron excursionistas. En cuanto a la salida de los argentinos, del total del 2025, 11.896.300 fueron turistas y 6.942.600 excursionistas.

Déficit de la balanza turística

El gasto del turismo receptivo mostró un crecimiento marginal, al pasar de US$ 3.020,5 millones en 2024 a US$ 3.110,0 millones en 2025 (+3,0%). En cambio, el gasto del turismo emisivo se expandió con fuerza: aumentó de US$ 5.146,3 millones a US$ 7.164,2 millones, lo que implica un incremento del 39,2% interanual. En consecuencia, el déficit de la balanza turística se amplió significativamente, de US$ -2.125,8 millones a US$ -4.054,2 millones, reflejando un deterioro del 90,7%.

Turismo internacional: qué pasó en diciembre

En lo que respecta específicamente al último mes del año pasado, el ingreso de turistas a la Argentina cayó 7,9% durante diciembre, mientras que aumentaron 1,7% las salidas del país de los mismos, según informó el INDEC.

El organismo señaló que 887.800 visitantes no residentes arribaron al país por todas las vías de acceso, de los cuales 535.800 fueron turistas y 352.000 fueron excursionistas, según los datos oficiales.

La mayor parte de los turistas no residentes llegaron desde Europa (17,6%), Brasil (16,6%) y Chile (15,4%). Asimismo, el 48,4% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 37,3% lo hizo por vía terrestre y el resto (14,3%) arribó por vía fluvial/marítima.

Por su parte, las salidas al exterior alcanzaron a 1, 27 millones de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 705,1 miles fueron turistas y 572,6 miles fueron excursionistas.

Los principales destinos fueron Brasil, con 24,7%; y Chile, con 21,3%. El 45,7% de los turistas residentes salió del país por la vía terrestre; el 41,8%, por vía aérea; y el 12,5%, a través de la vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 52,3% del turismo emisivo.

FN