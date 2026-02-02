Documentos desclasificados en EE.UU. vinculan a Roberto Giordano con Jeffrey Epstein

La reciente desclasificación de archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos incorporó un nombre inesperado a la extensa investigación internacional sobre la red de vínculos y movimientos financieros de Jeffrey Epstein: el del estilista argentino Roberto Giordano, fallecido en noviembre de 2024.

Los documentos —parte de un paquete de millones de registros judiciales y administrativos liberados en el marco del caso Epstein— dan cuenta de transferencias de dinero reiteradas desde cuentas vinculadas al financista estadounidense hacia Giordano, así como de al menos una visita de Epstein a Uruguay asociada a actividades sociales y empresariales del estilista en la región.

Los archivos Epstein sacuden una vez más a la élite global

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Transferencias sin explicaciones

Según los registros financieros incorporados a la causa, Jeffrey Epstein realizó múltiples giros bancarios a Roberto Giordano, en su mayoría por montos cercanos a los 500 dólares, a lo largo de varios años. Uno de esos movimientos, fechado el 31 de enero, figura como un débito de 500 dólares canalizado a través del ABN Amro Bank, con destino a una cuenta identificada a nombre de Leonardo Roberto Giordano, vinculada a una agencia radicada en Punta del Este.

Los extractos muestran que esas transferencias convivían con operaciones de mayor volumen dentro de la misma cuenta, pero los documentos no detallan el motivo específico de los pagos ni su correspondencia con servicios concretos. Tampoco establecen, de manera explícita, si los giros estaban asociados a actividades profesionales, logísticas o de otro tipo. La falta de precisión es una constante en buena parte del material desclasificado, que expone flujos de dinero y contactos, pero deja abiertos los interrogantes sobre su finalidad.

Los archivos también mencionan un viaje de Epstein a Uruguay en diciembre de 2016, dato respaldado por un intercambio de correos electrónicos en el que el financista pospone una reunión con el entonces primer ministro de Israel, Ehud Barak, aludiendo a un desplazamiento urgente a Punta del Este.

Ese destino coincidía con la actividad social y empresarial que Giordano desarrollaba en la región, especialmente vinculada a la organización de megadesfiles y eventos de moda que, durante años, funcionaron como polos de atracción para figuras del espectáculo y de la alta sociedad. En esos encuentros participaron modelos como Nicole Neumann, Andrea Frigerio y Dolores Barreiro, y asistieron personalidades como Susana Giménez y Mirtha Legrand, además de invitados internacionales de renombre.

Causa Cuadernos: se reanuda el juicio y Cristina Kirchner buscará anular el proceso

De acuerdo con el análisis de los investigadores estadounidenses, ese circuito de eventos sociales habría ofrecido un marco de legitimidad y prestigio que Epstein utilizó de manera recurrente en distintos países para ampliar su red de relaciones personales y comerciales.

Al momento de su muerte, Giordano tenía 79 años y llevaba un perfil bajo, lejos de la exposición mediática que había marcado su trayectoria durante décadas en la moda argentina. Radicado en Uruguay, arrastraba una condena en Argentina a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y por la falta de pago de aportes previsionales a más de 500 empleados, causas que habían erosionado de manera significativa su figura pública.

Roberto Giordano

La aparición de su nombre en los archivos del caso Epstein no implica, por sí misma, una imputación penal nueva ni una acusación directa de delitos vinculados a la red de tráfico sexual por la que el financista estadounidense fue condenado. Sin embargo, sí lo incorpora al mapa de relaciones financieras y sociales que la Justicia de EE.UU. continúa reconstruyendo.

El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó más de tres millones de documentos del caso Epstein

La aparición del nombre de Giordano se suma a una extensa nómina de empresarios, dirigentes y figuras públicas que quedaron expuestos tras la desclasificación de documentos del caso Epstein. En muchos de esos casos, los archivos no permiten establecer responsabilidades penales concretas, pero sí aportan datos sobre vínculos, transferencias y contactos. El lazo financiero entre Epstein y Giordano, tal como surge de los registros, integra ese entramado aún incompleto que sigue ampliándose a medida que salen a la luz nuevos documentos.

GD / EM