El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó más de tres millones de documentos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este viernes más de tres millones de páginas de documentos, 180.000 imágenes y alrededor de 2.000 videos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019. La medida se enmarca en el cumplimiento de una ley aprobada en noviembre pasado que obligaba al Gobierno a divulgar de manera integral los archivos relacionados con el caso antes de diciembre de 2025.

Según informó el propio organismo, la nueva tanda de documentos marca el cierre del proceso de desclasificación previsto por la normativa, impulsada tras meses de presión política y social. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, aseguró que el material fue revisado por cientos de abogados para proteger la identidad de las víctimas y evitar interferencias con investigaciones aún abiertas, aunque reconoció que una parte sustancial de los archivos presenta censuras.

La publicación llega luego de críticas por los retrasos en la entrega de la documentación. En diciembre, el Departamento de Justicia había difundido solo una porción de los archivos, argumentando la magnitud del material y la necesidad de revisar millones de páginas adicionales. Legisladores de ambos partidos cuestionaron entonces el incumplimiento del plazo fijado por el Congreso.

Entre los documentos difundidos figuran registros judiciales, informes del FBI, transcripciones de entrevistas, registros de vuelos, fotografías y material audiovisual incautado de los dispositivos de Epstein. El Departamento de Justicia aclaró que muchas de las imágenes corresponden a pornografía comercial y que no fueron producidas por el propio Epstein ni por su entorno. El acceso al sitio oficial requiere confirmar la mayoría de edad.

En ese marco, el organismo precisó que todas las imágenes en las que aparecen mujeres fueron censuradas, con una única excepción: las de Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora directa de Epstein, condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores. Según explicaron las autoridades, la decisión de ocultar los rostros responde a la necesidad de evitar la revictimización y preservar la identidad de más de mil víctimas mencionadas en los archivos.

El nuevo lote de documentos incluye material que no había sido difundido previamente, aunque las extensas redacciones volvieron a generar cuestionamientos. Para distintos sectores políticos y organizaciones civiles, el nivel de censura alimenta el escepticismo y mantiene vigentes las teorías sobre un posible encubrimiento de alto nivel, especialmente por el control ejercido por la administración de Donald Trump sobre el proceso de divulgación.

Asimismo, uno de los ejes centrales de la controversia vuelve a ser el vínculo entre Epstein y el presidente Trump, quien mantuvo una relación social con el financista durante la década de 1990 y principios de los 2000. El Gobierno sostuvo que algunos documentos incluyen “afirmaciones falsas y sensacionalistas” contra el mandatario, presentadas ante el FBI poco antes de las elecciones de 2020, y reiteró que no existe protección política hacia el presidente.

No obstante, sectores del Partido Demócrata denunciaron que parte del material relacionado con Trump habría sido eliminado o excesivamente censurado. Desde el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes señalaron que cientos de páginas aparecen completamente en negro y calificaron la situación como un posible encubrimiento. Trump, por su parte, negó en reiteradas ocasiones haber tenido conocimiento de los abusos cometidos por Epstein y no enfrenta cargos judiciales vinculados al caso.

El escándalo Epstein sigue teniendo un fuerte impacto político. Documentos divulgados en tandas anteriores mencionan viajes del entonces empresario Trump en el avión privado de Epstein durante los años noventa, así como fotografías y referencias a otras figuras de alto perfil, incluido el expresidente Bill Clinton. Ninguno de ellos fue acusado formalmente por la Justicia estadounidense.

Jeffrey Epstein fue condenado en 2008 por solicitar prostitución a menores y volvió a ser detenido en 2019 por cargos federales de tráfico sexual. Un mes después fue hallado muerto en su celda de una prisión de Nueva York, en un caso que oficialmente fue declarado suicidio pero que dio lugar a múltiples teorías conspirativas. En 2021, su socia Maxwell se convirtió en la única persona condenada en relación directa con la red de abusos, mientras que los nombres de presuntos colaboradores o “co-conspiradores” continúan apareciendo tachados en los documentos oficiales, un punto que sigue generando fuertes cuestionamientos sobre el alcance real de la investigación.

