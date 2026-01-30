Donald Trump anunció este viernes que nominará a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), en reemplazo de Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo. La decisión fue comunicada antes de la apertura de Wall Street, en un contexto de fuerte expectativa de los mercados y de tensiones entre la Casa Blanca y el organismo monetario por el nivel de las tasas de interés, según informó la agencia AFP.

El presidente estadounidense destacó públicamente la figura del exgobernador de la Fed y dejó en claro su respaldo personal al candidato. “Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor”, escribió Trump en su red Truth Social.

En el mismo mensaje, el presidente reforzó su confianza política y técnica en Warsh al señalar que “nunca te dejará tirado”, una definición que busca enviar una señal clara tanto a los mercados como al interior del sistema financiero estadounidense.

El anuncio llegó en un momento sensible para la política monetaria. Esta semana, la Reserva Federal resolvió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en un rango de entre 3,50% y 3,75%, una decisión que volvió a tensar la relación entre Donald Trump y Jerome Powell, con quien mantiene un enfrentamiento abierto desde hace meses.

Desde su regreso a la presidencia hace un año, Trump ha presionado de manera reiterada para que la Fed avance con recortes en las tasas de interés, bajo el argumento de que una política monetaria más laxa permitiría impulsar la actividad económica.

El perfil de Kevin Warsh y su visión sobre la Fed

Kevin Warsh, oriundo de Nueva York, ha intensificado recientemente sus críticas a la Reserva Federal y se ha alineado con varias de las posiciones defendidas por Trump y su administración, un factor clave que explica su elección como candidato, según reconstruyó AFP.

Antes de su paso por la Fed, Warsh trabajó como banquero especializado en fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley, una experiencia que suele ser destacada por el oficialismo como un activo para conducir la política monetaria en un contexto de alta sensibilidad financiera.

Durante el primer mandato de Trump, su nombre ya había sido considerado para presidir la Fed en reemplazo de Janet Yellen, aunque finalmente la Casa Blanca se inclinó por Jerome Powell. Ahora, Warsh vuelve a escena como el favorito del presidente.

El desafío central para el candidato será cómo equilibrar su cercanía con Trump con la defensa de la independencia de la Reserva Federal, un punto que concentra la atención de inversores y analistas.

En paralelo, la administración Trump ha escalado su confrontación con la cúpula de la Fed. El presidente intentó destituir a la gobernadora Lisa Cook por supuestas irregularidades hipotecarias, lo que derivó en una batalla judicial que podría sentar precedentes sobre el poder del Ejecutivo para remover autoridades del banco central.

Además, el gobierno abrió una investigación sobre Jerome Powell por las reformas en la sede de la Reserva Federal, una pesquisa que el actual titular del organismo denunció como una amenaza directa a su independencia.

El obstáculo del Congreso y las dudas políticas

El nombramiento de Warsh deberá ser confirmado por el Senado. Si bien el Partido Republicano cuenta con mayoría, el futuro de la Fed es uno de los pocos temas que genera fisuras internas dentro del oficialismo, señaló la agencia francesa de noticias.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas de interés

El senador republicano Thom Tillis, miembro de la comisión que interrogará al candidato, advirtió que no aprobará ningún nombramiento mientras siga en pie el procedimiento judicial contra Powell, lo que introduce un factor de incertidumbre en el proceso.

Desde la oposición, los demócratas acusan a Trump de intentar colocar “marionetas” en la Reserva Federal para condicionar la política monetaria, mientras que los mercados observan con atención el impacto que una eventual baja de tasas —que abarata el crédito y estimula el consumo y la inversión— podría tener sobre la inflación en la mayor economía del mundo.

