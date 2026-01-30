Trump suspendió reuniones de Gabinete por considerarlas "bastante aburridas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió reuniones de gabinete esta semana tras declarar que las sesiones maratónicas eran “bastante aburridas”. Fuentes opositoras aseguran que se lo vio durmiendo durante actividades políticas.

Por su parte, el republicano negó que lo hubieran encontrado durmiendo durante las reuniones anteriores en la Casa Blanca, una de las cuales duró más de tres horas, mientras su equipo se turnaba para elogiarlo.

"Vamos a pedirle a un par de personas que digan unas palabras, y no vamos a repasar toda la mesa", señaló Trump tras su monólogo inicial el jueves, que duró 25 minutos. Y agregó: "Porque la última vez que tuvimos una conferencia de prensa, duró tres horas, y algunos dijeron: 'Cerró los ojos'”.

"Miren, se volvió bastante aburrido. Me encanta esta gente, pero hay mucha gente. Pero no dormí. Simplemente los cerré porque quería largarme de aquí", sostuvo durante su discurso.

Entre los principales funcionarios a los que Trump no convocó para hablar en su primera reunión de gabinete de 2026 se encontraba la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Se encuentra en el centro de la controversia por el asesinato de un manifestante a mano de agentes de inmigracion en Minneapolis.

Los críticos de Trump han comparado sus reuniones de gabinete con Corea del Norte, donde los miembros de su gobierno compiten entre sí para elogiar su liderazgo mientras destacan sus propios logros ante su jefe.

Trump, de 79 años, ha parecido tener dificultades para mantener la vista abierta en algunas de ellas, lo que ha suscitado preguntas delicadas sobre la salud de la persona de mayor edad en ser elegida presidente de Estados Unidos. Frente a esta situación, el presidente culpó a las reuniones de gabinete por ser “extremadamente aburridas”.

Ante las pretensiones del republicano, el gabinete se reunió este jueves durante una hora y 20 minutos. Casi igual de extraordinario fue el hecho de que Trump se negara a responder preguntas de los periodistas al final.

