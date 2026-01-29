La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, eligió uno de los escenarios más simbólicos del poder económico global para presentar su proyecto más personal: tocó la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street, como antesala del lanzamiento de Melania, el documental autobiográfico producido por Amazon MGM Studios que narra los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025.

Melania Trump tocó la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York

Melania saludó a corredores de bolsa y agentes financieros frente a una pantalla gigante con el título de la película dirigida por Brett Ratner y producida por la propia Melania Trump junto a Marc Beckman y Fernando Sulichin, se estrenará en más de 1.500 salas de cine de Estados Unidos el 30 de enero, con funciones simultáneas y proyecciones por invitación en 21 ciudades.

La premier oficial tendrá lugar en el Trump-Kennedy Center de Washington DC, con la presencia de figuras del gabinete de Donald Trump y celebridades del mundo del entretenimiento.

El documental —de una hora y 44 minutos— se presenta como un retrato íntimo que recorre su trayectoria personal, su experiencia en la Casa Blanca y aspectos de su vida pública y privada. “Soy una persona muy reservada y muy selectiva: lo que hago, lo que no hago, cuándo hablo y cuándo no hablo. Y esa es mi decisión, y nadie me controla”, afirmó Melania Trump en una entrevista con The Five (Fox News), al explicar por qué decidió contar su propia historia en primera persona.

Desde Amazon MGM Studios defendieron el proyecto en términos estrictamente comerciales. “Licenciamos la película por una razón y solo por una razón: porque creemos que a los clientes les va a encantar”, sostuvo un portavoz de la compañía ante CNN. Según fuentes citadas por ese medio, el acuerdo incluyó una inversión de 40 millones de dólares por los derechos del film y un presupuesto adicional de marketing de 35 millones, con una campaña promocional que incluyó anuncios en televisión, partidos de playoffs de la NFL, vallas publicitarias, estaciones de metro, colectivos urbanos y proyecciones en la Esfera de Las Vegas.

El contenido del documental se mantuvo bajo estricta reserva: no hubo proyecciones anticipadas para la prensa ni acceso previo al material. La sinopsis oficial promete “imágenes exclusivas que capturan reuniones críticas, conversaciones privadas y entornos nunca antes vistos”. En una entrevista con One America News, Marc Beckman afirmó que la producción se realizó “con plena participación y control editorial de Melania Trump”, quien estuvo involucrada en todas las etapas del proceso, desde la producción hasta la posproducción y la estrategia promocional.

El elenco y los créditos anticipan la participación de diseñadores como Hervé Pierre y Adam Lippes, la familia —con apariciones de su hijo Barron Trump, su padre Viktor Knavs y el propio presidente Trump—, la diplomacia internacional —con la presencia de Brigitte Macron y la reina Rania de Jordania— y la dimensión espiritual, con referencias a su fe católica.

También forman parte del film figuras clave de su entorno cotidiano: asesores, asistentes, estilistas, fotógrafos y responsables de la estética de la Casa Blanca, como el diseñador de interiores Tham Kannalikham, quien señaló que la película aborda su trabajo en la preservación y restauración de los espacios presidenciales.

Más allá del contenido, Melania se inscribe en una operación cultural y política de alto impacto. Amazon MGM Studios apostó a un lanzamiento de escala global, en un contexto en el que los grandes conglomerados tecnológicos buscan reposicionarse en su relación con la Casa Blanca, y en el que la figura de Melania Trump se desplaza del rol tradicionalmente reservado de primera dama hacia el de productora ejecutiva de su propia narrativa.

Cancelada en Sudáfrica

Según informó The New York Times, el documental Melania fue retirado de los cines sudafricanos a pocos días de su estreno. La distribuidora local Filmfinity anunció que cancelaba el lanzamiento en salas debido a “acontecimientos recientes”, sin brindar mayores precisiones.

“Con base en los acontecimientos recientes, hemos tomado la decisión de no seguir adelante con el estreno en salas de cine del territorio”, declaró Thobashan Govindarajulu, jefe de ventas y mercadotecnia de la empresa, quien aclaró que no existió presión externa y que se trató de una decisión interna. La información fue publicada inicialmente por el medio sudafricano News24.

Dónde se estrena en Argentina

El documental también tendrá estreno limitado en Argentina desde el viernes 30 de enero, con funciones en 17 complejos de CABA, Provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Bahía Blanca.

Salas confirmadas:

Hoyts Unicenter

Cinemark Palermo

Cinemark Palmares de Mendoza

Showcase Belgrano

Showcase Córdoba

Cinépolis Pilar

Cinépolis Recoleta

Patio Bullrich

Multiplex Belgrano

Multiplex Palmas del Pilar

Paseo Aldrey de Mar del Plata

Cinemacenter Diagonal de La Plata

Cinema Rocha de La Plata

Cinema Devoto Shopping

Cines del Centro Rosario

Cinerama Córdoba

Vision Bahía Blanca

En algunos complejos, como Cinépolis Recoleta y Cinépolis Pilar, habrá funciones aisladas, solo el viernes 30 y el lunes 2 a las 20 horas.

La imagen que proyecta Melania Trump no tiene antecedentes directos en la historia reciente de las primeras damas estadounidenses. La historiadora estadounidense Susan Bennett, dijo a CNN que la figura opera hoy desde “una de las plataformas globales más grandes del mundo”, eligiendo intervenir en la escena pública a partir de proyectos propios. “El rol de primera dama es extraño y anticuado. Las mujeres ponen sus vidas e ingresos en pausa porque sus esposos fueron elegidos. Tal vez sea momento de pensar ese rol de otra manera”, sostuvo.

