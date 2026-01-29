Susana Giménez y sus 5 bloopers más icónicos: cómo convirtió los errores en un romance eterno con el público

La televisión argentina consagró a muchas figuras, pero pocas lograron sostener su lugar durante décadas sin blindarse detrás de la perfección. Susana Giménez construyó su figura pública desde un camino inverso: la equivocación espontánea. Lo que en otros conductores habría sido un tropiezo grave, en su caso se volvió un rasgo identitario.

A diferencia de otras divas que protegieron su imagen con rigidez, Susana permitió que el error apareciera en cámara sin filtros. Esa exposición de la distracción, del lapsus y de la sorpresa rompió la distancia habitual entre estrella y audiencia. El resultado fue una figura cercana, reconocible, casi familiar, que entró a los hogares sin solemnidad:

El dinosaurio “vivo” y la ingenuidad pop

En los años noventa, una pregunta selló su leyenda. Durante una entrevista con el paleontólogo Rodolfo Coria, Susana escuchó hablar de un hallazgo en la Patagonia y lanzó la frase que quedó grabada: “¿Vivo?”. La carcajada fue inmediata, pero el efecto fue más profundo. No se trató de ignorancia, sino de una curiosidad sin solemnidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Roberto Goyeneche, el "Polaco" que hizo de su garganta arena, emoción y leyenda del tango

A diferencia de otros formatos, donde el conductor se impone desde el saber, Susana preguntó desde el asombro. Esa ingenuidad pop, desarmante y frontal, construyó un vínculo único con el público. Nadie la juzgó: todos se reconocieron en ese error dicho en voz alta. Con el tiempo, ella misma recicló el blooper, lo hizo chiste propio y lo resignificó.

El bautismo de "Ruckau": cuando la diva reinventó a Luck Ra

En la gala de los Martín Fierro de 2025, al subir al escenario para recibir su estatuilla, intentó agradecer y destacar a los nuevos talentos que habían pasado por su programa, específicamente al cantante cordobés Luck Ra. Sin embargo, en un giro lingüístico digno de su historial, lo llamó "Ruckau", confundiendo con el apellido del ex vicepresidente argentino, Carlos Ruckauf.

Ante las risas contenidas y los gritos del público que intentaba corregirla, Susana no solo no se amilanó, sino que redobló la apuesta con su honestidad brutal: "¿Cómo? ¡Luck Ra! ¡Ese! Perdoname, que a mí me pasa siempre...".

Dicho momento guarda una simetría perfecta con otro clásico de su archivo: la vez que confundió a María Becerra con Tini Stoessel, preguntándole a "La Nena de Argentina" por su colaboración con Coldplay (que había hecho Tini).

Messi, el palo roto y la frontera difusa entre la realidad y la ficción

En una charla con su personaje "La Abuela" (Antonio Gasalla), Susana comentó con total seriedad y angustia: "¡Messi hasta rompió el palo de la patada!". Allí, la diva estaba convencida de que el astro argentino había quebrado el poste del arco de un pelotazo, cuando en realidad lo que había visto era un clip humorístico que parodiaba un videojuego.

Ante la mirada incrédula de su interlocutor, ella insistía: "¡Yo lo vi! Pensé que era una cosa de un programa cósmico, pero no, ¡lo rompió!". Este blooper guarda una simetría asombrosa con otros momentos de la televisión mundial donde la tecnología engaña al ojo desprevenido, pero en Susana adquiere una dimensión de ternura nacional.

El matrimonio prohibido que sostuvo a Darwin: cómo casarse con su prima ayudó a crear El origen de las especies

Una salamandra suelta entre los talentitos

El momento más surrealista ocurrió durante el segmento "Los Talentitos", donde niños mostraban sus habilidades o sus mascotas exóticas. Allí, en aquella ocasión, un pequeño invitado llevó su salamandra al programa.

Según un movimiento rápido que quedo grabado, se le escapó de las manos al niño y comenzó a correr por el living. La reacción de Susana fue inmediata y visceral: un grito de espanto que atravesó la pantalla mientras se subía al sillón para ponerse a resguardo, temerosa de que el pequeño animal pudiera tocarla. ¡Se va abajo del sillón! ¡Ay, por favor, agárrenla!", exclamaba mientras el personal de producción intentaba capturar a la fugitiva.

Susana se asusta con los ojos de Silvia Süller

La escena ocurrió en 2007 cuando la exvedette y cantante argentina —conocida por su personalidad explosiva dentro de la farándula local— fue invitada al living de Susana en uno de los ciclos más vistos de Telefe. Según el video que todavía se encuentra disponible, la utilización de lentes de contacto color rojo de Silvia Süller provocó una reacción espontánea en Susana que se interpretó como sorpresa y desconcierto frente a millones de televidentes.

Aquel momento fue rápidamente compartido y reproducido por fanáticos y compiladores de bloopers televisivos, consolidándose como uno de los pasajes más comentados de la historia del programa.