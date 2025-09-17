El enigma de Melania: casi no mostró el rostro en la bienvenida a Donald Trump en el Castillo de Windsor

En el marco de la histórica segunda visita de Estado del presidente Donald Trump al Reino Unido, Melania Trump captó la atención durante la ceremonia de bienvenida de la familia real británica en el Castillo de Windsor por su aspecto sombrío.

El rostro de la primera dama estadounidense apenas se dejó ver ante los fotógrafos, lo que llevó a una popular cuenta de X a preguntarse, con gran ironía, si había ingresado al programa de protección de testigos.

Acompañando a su esposo en la ceremonia de bienvenida brindada por el rey Carlos III y la reina Camilla a 40 kms de Londres, Melania Trump se presentó con un atuendo elegante que combinaba tradición y sofisticación.

La primera dama descendió del helicóptero Marine One junto al presidente Trump, donde fueron recibidos por el príncipe Guillermo y la princesa Catalina en los jardines del castillo. Posteriormente, se unieron al rey y la reina para una procesión en carruaje y una inspección de la guardia de honor, aunque no pasaron por el centro urbano de Windsor, donde se realizaron protestas contra el visitante.

Durante estos momentos, Melania Trump lució un traje gris entallado de Christian Dior Haute Couture, caracterizado por un cuello alto, cintura ceñida y una falda lápiz que caía justo por debajo de la rodilla, complementado con zapatos de gamuza gris oscuro a juego. Este conjunto, con hombros puntiagudos y un diseño estructurado, evocaba un estilo sobrio y refinado, adecuado para la ocasión real.

Sin embargo, el elemento más destacado de su vestimenta fue un sombrero de ala ancha y caída en tono malva oscuro, también de Dior, descrito como uno de los más dramáticos en su repertorio sartorial. Este accesorio, reminiscente de estilos que ocultan parcialmente el rostro –similar al sombrero boater austero que usó en la segunda investidura de su esposo–, contribuyó a un porte enigmático.

Observadores notaron que el sombrero protegía su expresión facial de las cámaras y el público, lo que podría interpretarse como una respuesta deliberada al escrutinio constante que enfrenta como figura pública. En declaraciones previas, Melania Trump mencionó sentirse como "la persona más acosada del mundo".

Al aterrizar en Londres el martes, Melania optó por un abrigo trench de longitud completa de Burberry, una marca británica icónica, acompañado de botas de cuero Empreinte de Christian Dior y gafas de sol Saint Laurent, simbolizando un guiño diplomático al anfitrión. Este atuendo de llegada contrastaba con el conjunto más formal de la bienvenida.

La presencia de Melania en el Castillo de Windsor también generó comentarios sobre su coordinación estilística con la princesa Catalina, quien vistió un vestido burdeos de Emilia Wickstead. Ambas optaron por tonos otoñales complementarios y sombreros statement, reflejando una armonía visual en esta visita de Estado sin precedentes.

A lo largo del día, Melania participó en actividades adicionales, como un recorrido por la Casa de Muñecas de la Reina María y la Biblioteca Real junto a la reina Camilla, manteniendo un perfil bajo. Su porte reservado, acentuado por el sombrero que velaba su expresión, reforzó la percepción de misterio en torno a su figura.

